Murió el cantautor español Luis Eduardo Aute

El artista español Luis Eduardo Aute, destacada voz de la canción iberoamericana pero además dibujante, poeta, pintor y cineasta, murió hoy en Madrid, a los 76 años.

Retirado de los escenarios desde agosto de 2016 cuando un infarto lo tuvo 48 días en coma, la dimensión estética de Aute se desplegó en varios frentes donde procuró hallar ese sutil y frágil espacio donde se debaten dichas y dolores.

"No soy muy capaz de decir cuál disciplina es la que mejor me expresa porque los árboles no dejan ver el bosque y aunque el campo de acción de las canciones es mucho mayor que el de la poesía o el de la pintura, me expreso a través de un mismo caldo de cultivo pero no tengo capacidad de ver la totalidad de mi obra", arriesgó Aute en diciembre de 2014 en la que fue su última entrevista con Télam.