El titular de La Bancaria advirtió que el miércoles 8 habrá otro “cuello de botella” en los bancos

Sergio Palazzo deslindó responsabilidad del caos del viernes y remarcó que este sábado prácticamente no hay clientes en los bancos.

El titular del gremio La Bancaria, Sergio Palazzo, salió a hablar después del caos de jubilados y beneficiarios de AUH que se agolparon frente a los bancos para cobrar. Deslindó de responsabilidad a los trabajadores, cuestionó la organización de las fechas de pago y advirtió que el próximo miércoles puede haber problemas nuevamente.

Sobre sus sensaciones de la jornada del viernes, con miles de jubilados frente a las entidades bancarias sin respetar el aislamiento social, el secretario general de la Asociación Bancaria dijo: "En principio tuve la preocupación de cualquier ciudadano de ver personas de alto riesgo en la calle. Lo segundo, mucha preocupación porque vi que los trabajadores bancarios y la asociación sindical fueron casi objeto de una cacería mediática pretendiéndonos responsabilizar de gente que estaba en la calle, y esto no es así".

"Los bancarios fueron los que atendieron ayer y los que están atendiendo hoy. Salvo algunas filas que hay acá en el conurbano bonaerense, que no son muchas y están más ordenadas -porque han puesto sillas y cuestiones que no le corresponden a un trabajador bancario- en el interior prácticamente no hay nadie en ninguna sucursal", señaló Sergio Palazzo en declaraciones al programa "Toma y Daca" de AM750.

"En el interior van a estar las siete horas abiertos sin atender prácticamente a nadie y seguramente mañana va a ser igual. Con lo cual está clara una cosa: la gente se agolpa el día de pago. Y es inevitable porque hay una cultura de ir al banco, que no se modifica ni en una crisis tan grave como esta. Y cuando pase, no nos vuelvan a echar la culpa a los bancarios como ayer", remarcó el dirigente sindical. Y advirtió: "Va a haber una cantidad de gente importante el (miércoles) 8, cuando se habilite el pago a jubilaciones nuevamente, porque empieza el cronograma el 8. Ese día cobran los que ganan menos de $17.500, que son prácticamente el 60% de jubilados de la Argentina".

"El día 8 va a ser un cuello de botella porque la gente va a ir al banco, no va a sacar la plata por el cajero automático. Ahí se van a dar cuenta de que los responsables no son los bancarios, ni los medios. Miremos esta situación porque va a pasar", advirtió el sindicalista.

Por otro lado, Palazzo pidió que los bancos tomen más personal para atender a jubilados, especialmente para los primeros tres días hábiles de pago. Y dejó una denuncia: "Hay bancos que tenían 100 mil tarjetas sin entregar", y sugirió: "Sería importante que la ANSeS releve cada tres meses las tarjetas sin entregar para ahorrar en correo", entre otras cosas.

