Salta debe salir de la tormenta sin dejar de construir el futuro

Salta vive en el mundo, y las perspectivas de la economía planetaria son sombrías. Lo que viene requerirá de la dirigencia -nacional y local- eficiencia, sensatez y coraje, es decir, capacidad de gobernar, que es una asignatura pendiente en la política en general.

Se estima que la post pandemia va a traer una recesión gigantesca, que castigará a los países más vulnerables, y en todos los países, los sectores de menores ingresos van a sufrir momentos muy difíciles.

Sin lugar a ilusiones

Concretamente, el economista Paul Krugman anticipa una “bomba fiscal” para dentro de pocos meses, debido al gasto extraordinario de los estados para afrontar la crisis sanitaria. La Argentina acarrea un déficit agobiante desde hace décadas, arrastra una economía sin crecimiento desde 2011, y gastó gran parte de sus recursos con la casi duplicación del gasto público (en relación con el PBI) desde ese año.

Al destruir el empleo privado, fueron incorporadas 700 mil personas al sector público (en Salta también). Y ahora, la cuarentena.

A su vez, la Cepal augura un aumento del sustancial de la pobreza en América Latina y el Indec, esta semana, dio una de las peores noticias: la pobreza promedio del país cerró en diciembre en el 35%, pero a Salta le fue peor que a otras provincias: el índice del 45,5% supera a todas las demás.

Esto no sorprendió a nadie. Los datos del Indec hablan de “pobreza urbana”, pero el censo de 2010, realizado por el mismo organismo, en el escenario del interior provincial desnudaban necesidades básicas insatisfechas producto de la inactividad productiva.

Ningún dirigente político de Salta que haya leído el diario y analizado el censo en estos años podía ignorar que la pobreza y la exclusión de los wichi producía periódicas mortandades.

Resultados

Hoy se ven los resultados de una década sin iniciativa local.

El nuevo gobierno se ve obligado a mostrar diferencias claras con respecto a su antecesor. En primer lugar, porque la crisis social no da tregua; además, porque la cuarentena va a agravar el escenario pero, sobre todo, porque aunque el país viviera una etapa próspera y de crecimiento, nuestra provincia necesita otras políticas, con visión de futuro y sin anteojeras ideológicas.

Si en esta coyuntura el Gobierno provincial no extrema sus esfuerzos para encaminar el crecimiento económico en actividades accesibles para Salta, nada cambiará, salvo la retórica.

Esperar más coparticipación sería ilusorio.

La economía en la lona

Las empresas salteñas viven momentos muy difíciles. Es imposible pagar impuestos, honrar deudas y mantener empleados si no se vende. Esto tampoco debería sorprender a nadie. Lo plantean con toda claridad las cámaras empresarias, las pymes y los vendedores ambulantes. Y también los cuentapropistas que “pucherean” día a día. Una de las empresas mas sólidas de Salta, la Cerámica Soler, apagó sus hornos por primera vez en ocho décadas.

La decisión extrema adoptada por el Estado frente a la pandemia no puede recaer sobre las espaldas de los empresarios, porque las empresas, sin duda, van a perder plata, pero es interés del Estado, la sociedad y los ciudadanos sostener el aparato productivo, evitar una catástrofe social y consolidar el orden jurídico.

Frente a los reclamos, el secretario de Trabajo, Alfredo Batule, se mostró en la crisis como un continuador del ministro urtubeicista Eduardo Costello, cuya gestión se caracterizó por el progresivo deterioro laboral en Salta.

Batule amenazó a los empleadores advirtiendo “no puede haber despidos ni suspensiones ni se pueden descontar porcentajes de salarios a empleados”.

Siempre resulta más fácil poner requisitos que generar ingresos genuinos. Quebrar al capital es aniquilar el empleo en una provincia que necesita ya poner en marcha su aparato productivo. Un ministro no es un gremialista, que necesita defender intereses sectoriales. Los gobiernos deben garantizar los derechos de la sociedad y colaborar con gremios y empresas para el desarrollo colectivo. Los cierres masivos por quiebra nunca se compensan con la llamada “economía popular”.

Reforma constitucional

Cumpliendo su anuncio de campaña, el gobernador Gustavo Sáenz elevó a la Legislatura el proyecto de ley para introducir una reforma parcial de la Constitución Provincial. Los expertos consideran que se trata de un borrador, porque no incluye la exposición de motivos.

La propuesta restringe las modificaciones a un pequeño número de artículos. El desafío ahora será que haya realmente un análisis público de las modificaciones a realizar. Y un análisis público supone la participación académica calificada.

No basta con delimitar a dos los mandatos de cualquier categoría electiva. Habrá que asegurar que no vuelva a formarse un sistema fraguado de mayorías oficialistas en la Legislatura, que siga distorsionando la representación ciudadana y habrá que asegurar, también, la representación de las minorías en los departamentos con un número mínimo de legisladores. Si eso no se resuelve, seguirán siendo feudos controlados por pequeñas oligarquías.

El otro capítulo es el de la Justicia. La independencia de poderes es esencial para las libertades democráticas y la salud republicana. Para muchos teóricos de la agrupación Patria, la Justicia debería ser una dependencia (una dirección) del Poder Ejecutivo. El sueño de Nicolás Maduro.

Los jueces republicanos deben ser elegidos por su idoneidad y no por simpatías o afinidades. Es decir, el mundo académico y los colegios profesionales deberían tener un peso decisivo en su selección.

Hoy podríamos estar ante la posibilidad de que el próximo gobernador elija una Corte vitalicia, con poder sobre el tribunal electoral, la administración del presupuesto, control de Jury y del consejo de la Magistratura. Ese punto, necesariamente, debe ser debatido y las dudas, despejadas.

El vicegobernador Antonio Marocco aseguró que en el año y medio que falta para que se realice la elección de convencionales habrá un debate amplio y democrático.

Es imprescindible que la reforma exprese al pensamiento jurídico contemporáneo y contemple las necesidades de Salta.

Europa emergió de las ruinas de la segunda guerra mundial con trabajo, leyes y estadistas. Una crisis como la pandemia puede ser la oportunidad.

Hoy, en Salta se percibe que todos tratan de remar en la misma dirección. Es un plus indispensable para salir de la tormenta.