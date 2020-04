"Empresarios no van a poder pagar un crédito a un 24%"

Poco a poco el Gobierno nacional va dando a conocer cuáles serán los sectores económicos que se van a ir exceptuando para que puedan volver a sus actividades. En estas primeras dos semanas de cuarentena ya se empezaron a evidenciar serios problemas que el Gobierno tuvo que atender de urgencia. Uno de ellos es el pago de sueldos a los empleados de aquellas empresas que fueron obligadas a parar por la cuarentena. Empresarios consideran que el crédito a tasa del 24% que lanzó el Gobierno no resuelve el problema.

"Por un lado vos tenés comerciantes que me dicen que no se quieren endeudar al 24% y no saben cómo van a pagar. La situación esta semana fue caótica porque nosotros alertamos que en abril el clearing bancario iba a hacer que entren muchos cheques que habíamos largados para esta fecha, entonces se secaron las cuentas bancarias", expresó el empresario y titular de la Cámara de Comercio, Daniel Betzel.

Desde la institución destacaron que ese dinero debería haber sido utilizado solamente para el pago de salarios. Esta situación hizo que muchos comerciantes no tengan ni un peso para afrontar el pago de sueldos desde este lunes.

"Eso le generó desesperación a mucha gente. Nosotros pedimos que nos den un préstamos automático a tasa cero y que acrediten directamente la plata en la cuenta de los empleados", expresó Betzel.

El comercio sabe de crisis. Está acostumbrado a pasar épocas difíciles pero el no poder abrir sus puertas y estar cerrados es una situación inédita de la que va a ser complejo salir.

"Yo veo que al 24% no van a poder pagar. En mi caso yo pagué la mitad de los sueldos porque todavía no me salieron los créditos y porque la plata que tenía en caja me la sacaron cuando abrieron el clearing. Entonces les di el viernes un anticipo del 50%. Esta semana espero que me salga alguna línea de crédito", comentó el empresario.

Inclusive, remarcó Daniel Betzel, los sectores que están abiertos están también molestos porque están trabajando a "media máquina" y les prohiben entrar a todos los beneficios fiscales, como las panaderías o estaciones de servicios que están habilitadas y están trabajando al 30%.

"Hay dueños de estaciones de servicio que me dicen: estoy trabajando a pérdidas porque estoy pagando los sueldos y no hay casi circulación de autos, pero como están habilitadas están en el horno. Lo mismo le pasa a las panaderías porque dejaron de abastecer a los hoteles, bares porque todo eso está parado", finalizó Betzel.

Los empresarios le han pedido al Gobierno provincial si podíamos hacer un comité de crisis económico para ver como sacamos junto la economía. "Un ministro me dijo que lo iban a tratar, así que tenemos que ver", destacó.

"Cuando vos sos empresario, hay veces que te va bien y otras mal, son riesgos que uno asume. Esto lamentable les pega a todos", finalizó Daniel Betzel.