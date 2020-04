Ameal: “A Cavani lo voy a invitar a la platea”

El interés de Boca por Edinson Cavani es real. Y las ganas del delantero por jugar en el xeneize y en el fútbol argentino también. Y fue el Patrón Bermúdez, una de las cabezas del Consejo de Fútbol del club, quien tiró la bomba y contó públicamente lo del uruguayo.

Sin embargo, el presidente Jorge Amor Ameal sigue siendo cauto cada vez que se refiere al hoy goleador del PSG. Nuevamente marcó lo difícil que sería contratar a un jugador de su categoría, aunque terminó abriéndole las puertas de la Bombonera: “A Cavani lo voy a invitar a la platea a ver un partido de Boca”, dijo el dirigente.

“Nadie puede discutir a Cavani, pero la economía de Cavani no es la misma que la del club”, insistió Ameal. Luego expresó su malestar por haber instalado el nombre de un posible refuerzo de manera tan prematura.

“Hablar de refuerzos cuando del club no ha salido absolutamente nada es una falta de respeto para los jugadores que fueron campeones. Siempre dijimos que nos íbamos a manejar con seriedad. Y yo no creo que Román ni nadie esté pensando en el Boca que viene. Estamos pensando en seguir ganando cosas con estos jugadores. Insisto: hablar de refuerzos ahora no es serio”, remarcó, casi un “palito” para el Patrón Bermúdez.

Por otra parte, el volante uruguayo Cristian “Cebolla” Rodríguez reveló que su compatriota Cavani jugará en Peñarol de Uruguay en caso de que retorne al fútbol sudamericano. “Yo lo único que te puedo decir es que si viene para estos lados es para jugar en Peñarol conmigo. Después, que digan lo que quieran. Si no pregúntenle a él”, manifestó Rodríguez.