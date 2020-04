A partir del lunes 13 será obligatorio en Salta usar barbijo en la vía pública

El avance de la pandemia por coronavirus sigue alterando la vida del mundo entero. En Salta, desde el próximo lunes 13 de abril -cuando se estima que se flexibilizará la cuarentena- será obligatoria la utilización del barbijo en las personas que circulen por las calles, lo adelantó anoche el gobernador Gustavo Sáenz.

Es que desde el próximo lunes se espera que el presidente Alberto Fernández disponga una flexibilización del aislamiento social y obligatorio que rige en la actualidad. Con esto, se espera que más personas estén en las calles, ya que algunas actividades comenzarán a tener más movimiento.

"Desde el 13, cuando la cuarentena se flexibilice, será obligatorio el uso del barbijo. Hay que respetarlo a esto, por el bien de todos. En estos tiempos las medidas tienen que ser duras", señaló el mandatario en una transmisión que realizó anoche por las redes sociales.

Sáenz se refirió a los colectivos con repatriados que llegan y dijo que él no puede prohibir la entrada a la provincia de los residentes, por lo que se ponen en marcha controles sanitarios para que ellos cumplan con la cuarentena en un lugar determinado.





Sáenz habló a los salteños luego de mantener una comunicación, vía videoconferencia, con los 60 intendentes de la provincia. Allí plantearon distintos escenarios que se vivirán a partir del lunes, al tiempo que analizaron la situación sanitaria y de seguridad de cada una de las comunas.

Hace una semana el gobernador viene planteando e insistiendo en la utilización del barbijo, como una cuestión de precaución. Hasta ahora y en medio de controversias con el mismo Ministerio de Salud de la Nación, La Rioja, Misiones, Jujuy y Santiago del Estero, además del municipio bonaerense de Zárate, dispusieron el uso obligatorio del barbijo en la vía pública.

“Hay que ser infame para hacer política en el tiempo que vivimos. Creen que me importa ahora la reforma constitucional”.

"No estamos seguros que sea lo mejor, pero vimos en donde se usó: República Checa, Asia, Corea del Sur, los resultados que hubo. Hasta la OMS plantea que hay que utilizarlos", señaló. Y agregó que uno hace un análisis y una persona puede estar asintomática, pero habla con gente y termina trasmitiendo el virus, pero si tiene el barbijo no contagia.

Sáenz sabe que ahora viene el problema por la falta de barbijos. "Entramos en una guerra mundial", aseguró. Además afirmó que van a empezar a viralizar cómo hacerlos de forma casera. "Vi a alguien que explicaba cómo hacerlo con una sábana vieja, servilletas y gomillas", aseguró.

Al destacar la importancia del uso del barbijo, el mandatario dijo que los niños, al ser asintomáticos, pueden contagiar a un adulto mayor -del grupo de riesgo- que no tenga barbijo. "A ellos (por los abuelos) vamos a hacerles llegar buenos barbijos", anticipó.

El barbijo deberán usarlo todos los que estén en la vía pública: los que tengan permitido ir a trabajar y los que estén realizando compras. El gobernador insistió con que la disciplina será clave para evitar que haya contagios.

Los casos

Es que destacó que por las medidas que se tomaron a tiempo, en la actualidad en la provincia hay apenas tres casos positivos y cuatro sospechosos que esperan un diagnóstico. "No hay circulación viral en Salta, hay que mantenerlo en el tiempo, seguir haciendo lo que hay que hacer. Peleamos con un enemigo desconocido, el mundo entero", arengó.

Sáenz habló con tono firme y lanzó una frase que suena cruda de solo escucharla: "Esto recién empieza". Con este escenario trazado, el mandatario provincial afirmó que van a extremar las medidas en la frontera y que se pondrán más duros con quienes violen la cuarentena. "Llevamos más de 4.000 detenidos - demorados. Muchos entendieron y otros no. Ustedes ven por los canales lo que pasa en distintos lugares y hay gente que no le toma el peso. Acá nos preparamos para que eso no suceda", dijo.

Luego de brindar una introducción, Sáenz respondió preguntas de los vecinos. Una de ellas se refería a cómo será el servicio de Saeta desde el lunes próximo, ya que ahora solo suben personal de salud, seguridad, jubilados -que van a cobrar- y los que donan sangre, con certificado. "Con Saeta vamos a ver cómo se flexibiliza la cuarentena y quiénes deben volver a trabajar", señaló. Luego agregó que en principio las clases no volverán por "varios meses".