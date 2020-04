Alberto Fernández anticipó que “la cuarentena sigue” y que serán “más estrictos”

El presidente Alberto Fernández anticipó que va a seguir la cuarentena para reducir contagios de coronavirus y que finalmente no se va a “flexibilizar”. En una entrevista con el programa Arriba Argentinos, se quejó de que detectaron más “relajamiento” en la calle pese a las restricciones para circular y aseguró que serán “más estrictos” en el cumplimiento de la medida en los centros urbanos, como el conurbano bonaerense.

Explicó que no se puede tener una “recaída” en los contagios y destacó que todo el esfuerzo que se hace para contener el avance es “muy importante”. Dijo que el aislamiento obligatorio contribuyó a que se aplane la curva de casos y que los expertos estiman que el pico de la enfermedad se va a producir en la segunda quincena de mayo.

Advirtió que en los últimos días notaron “cierto relajamiento” en el cumplimiento de la medida y que por eso serán “más estrictos” en los centros urbanos. Ordenó que en estas zonas haya más policías para controlar y le recordó a la gente que debe permanecer en sus casas.

“Me pareció que podría haber cierto relajamiento y yo lo que necesito es que la gente no circule. Por ejemplo, en los colectivos no debería haber más de 6 personas”, ejemplificó.

En ese sentido, el jefe de Estado descartó un aumento de las frecuencias de transporte público porque es uno de los focos de infección más importantes.

“Lo que más me preocupa es la salud de los argentinos. Eso no quiere decir que no me preocupe la economía. Ahora necesito que se cuiden y les garantizo que voy a hacer todo lo necesario para que las empresas no cierren ni dejen sin trabajo a los argentinos”, aseguró en una entrevista concedida a Canal 13.

El Presidente también se comprometió a mantener vigente la asistencia alimentaria a los barrios más humildes. “Va a haber asistencia para todos. Este problema que hubo con el precio de los alimentos es el resultado de comprar un 50% más de alimentos para que a nadie le falten alimentos”, informó.





“Si un chico termina el colegio 6 meses más tarde, esto no es un problema; lo que sería un problema es que un chico circule y contagie a sus abuelos”, enfatizó. Espera además una nueva comunicación con los gobernadores para terminar de definir qué sucederá en el interior del país.

“El otro día escuché a un infectólogo que dijo que esta cuarentena salvó cientos de vidas. Estamos a mitad de camino. No hemos logrado nada. Se aplanó la curva y el contagio va a ser más lento. Lo que hemos logrado es preservar la vida de muchos argentinos. Tenemos que decirlo para tener la fuerza necesaria para seguir adelante”, reflexionó.

Y finalizó señalando que muy posiblemente la cuarentena se extienda hasta erl 1º de Mayo inclusive. Espera el informe desde el interior del país para tomar esa decisión.

Fuente Todo Noticias e Infobae