Pide volver a Salta con su abuelo de 93 años

Una familia salteña está varada hace un mes en el sur y la mayor preocupación es el estado de salud del abuelo. Con los viajes de larga distancia y vuelos suspendidos por la pandemia, piden ayuda para regresar.

El 10 de marzo Juan Tolaba partió con su hija y su nieta a Río Gallegos. Con 93 años, venía diciendo que quería ver a sus sobrinos "por última vez".

"Como es un viaje largo sabe que no puede ir mucho para allá", contó Paula Cejas, su nieta. Luego de hacer escala por Buenos Aires, Juan llegó cansado. "Llegó con el ojo rojo", contó Paula.

Para que el viaje fuera ameno, la familia programó una estadía de diez días. Pero en el medio se impuso la cuarentena obligatoria en el país para prevenir la expansión del coronavirus. Llevan allá ya casi un mes.

Apenas llegaron, la restricciones en alojamientos turísticos comenzaron a regir. "El 13 ya empezamos a ver que cerraban los parques nacionales, teníamos entradas para ir a ver el Perito Moreno y no hicimos nada", relató su nieta. Al ver lo que "se venía", Paula intentó adelantar el regreso. "Cuando fui a Aerolíneas había una cola tremenda para que me dijeran que me dejaban abiertos los pasajes hasta que pasara todo esto", contó.

Desde entonces, por ser grupo de riesgo Juan se quedó encerrado en la casa de sus familiares.

En Río Gallegos se registran 30 casos de COVID-19 mientras que en Salta hay tres, motivo por el cual Juan pide regresar. "Todos los días me pregunta cuándo volvemos, quiere estar en su casa", indicó Paula. Por estar varado, el anciano tampoco pudo cobrar su jubilación.

Su familia está preocupada porque "esto lo está deteriorando psicológica y físicamente". El anciano tiene cobertura médica de IPS, y si bien no tiene problemas graves de salud, por su edad "siempre necesita a sus médicos". "En caso de que pase algo no tenemos cobertura", advirtió la joven.

Si bien se habilitaron vuelos de cabotaje especiales desde Buenos Aires a Río Gallegos, a la familia Tolaba no le llegó una solución.

Si les dieran la posibilidad de acceder a los vuelos tampoco podrían regresar porque no les permiten cambiar sus pasajes por los que tenían para la la vuelta. Y comprar un ticket les saldría $30 mil.