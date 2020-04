Sabina Frederic se defendió: "El ciberpatrullaje previene delitos, es un monitoreo sobre lo público, no sobre personas"

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aclaró hoy que la herramienta del ciberpatrullaje utilizada por las fuerzas de seguridad, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, "previene delitos y es un monitoreo sobre lo público", pero aclaró que "en ningún caso, se hace indagación sobre las personas".



Al hablar esta mañana con FM Futurock, la funcionaria reconoció que "no fue la mejor frase" cuando aludió al ciberpatrullaje como un instrumento para "medir el humor social", al hablar esta semana por videoconferencia ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, lo que generó cuestionamientos desde la oposición.



"El objetivo de hacer una supervisión de las redes es identificar la posible comisión de delitos, y en caso de que los identifiquemos dar intervención a la justicia", precisó Frederic.



En este sentido, indicó que se usa, por ejemplo, "combinando palabras o hashtags para prevenir delitos de grooming, donde adultos intentan convencer a niños que entran en situaciones de abuso, o en casos de venta de drogas".



Frederic, antropología y docente, también subrayó que el ciberpatrullaje se utiliza "cruzando categorías como saqueos, salieras bancarias y lugares, para reforzar el patrullaje en la calle".



"En ningún caso -remarcó- hacemos indagación sobre las personas. Esto fue muy útil también para identificar casos de violencia institucional, y en un caso pasamos a disponibilidad a tres gendarmes".



Ante una consulta, la ministra descartó que la herramienta se use para detectar a personas que se manifiestan políticamente, como en el caso de los cacerolazos.



"Nosotros estamos favor de la expresión de las diferencias o de los pensamientos políticos, esto forma parte de la democracia y el ministerio de Seguridad no tiene nada que hacer en eso", argumentó.



La funcionaria manifestó que "nosotros siempre tenemos que dar intervención a la justicia, por ejemplo si alguien está incitando a un saqueo" y agregó que "para estas circunstancias (el ciberpatrullaje) nos parece una herramienta para poder anticiparnos a posibles delitos".



El martes, al hablar ante la comisión de Diputados, la ministra había dicho que "todas las fuerzas realizan 'ciberpatrullaje' en las redes sociales para detectar el humor social, dependiendo de la zona, y trabajar en alertas tempranas para prevenir diversas situaciones".



Estas declaraciones motivaron que está semana el interbloque de Juntos por el Cambio le pidiera al Ministerio de Seguridad a través de un comunicado "limitar estrictamente" esa herramienta para "detectar delitos en temas que afectan a las libertades establecidas en nuestra Constitución y en todos los tratados de Derechos Humanos".

Para dar un ejemplo, relató una situación que tuvo lugar la semana pasada: "Hubo una denuncia sobre la internación de personas en el Posadas y ahí se dio intervención a la Justicia para determinar si era así. Fue falso. Ahora la investigación puede derivar a identificar a las personas que alertan y generan pánico en la población".

"Es una herramienta importante entre muchas otras para llevar seguridad a la gente", afirmó Frederic, quien además dejó en claro que desde el ministerio están en contra "de cualquier tarea de ciberespionaje" porque "jamás autorizaría una cosa como esta". De todos modos, dijo que pondrá en análisis la metodología para someterla a consideración de los diputados o de especialistas para transparentar su uso.

"No hacemos indagación sobre personas, lo hacemos sobre categorías, palabras. No podemos investigar personas. Nos interesa anticiparnos a la comisión de delitos", agregó.

Por su parte, ante la consulta sobre posibles conflictos, dijo: "Hay temor de saqueos en el Gobierno y también en los comerciantes. Estamos tratando de identificar si es posible que ocurra, hasta ahora no hemos tenido ninguna alerta de este tipo y al hacer seguimiento de las palabras después confirmamos que son falsas".

Y sobre la metodología, aseveró: "Es una investigación, un rastrillaje sobre lo que es público. Se miran las redes, se cruzan palabras, hashtags, es lo que hace muchas veces el periodismo para buscar tendencias, solo que está pensado con el objetivo de evitar delitos".

Por último, la ministra afirmó que lo que buscan desde su cartera es "llevar tranquilidad a la gente". "Lo que estamos haciendo tiene que ver con hacer cumplir la cuarentena y estar atentos a las posibilidad de saqueos. Sin la Justicia no podemos hacer nada".