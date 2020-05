Video. Un dron "disfrazado" de colibrí registró el espectacular vuelo de millones de mariposas monarca

La cámara voladora fue diseñada en forma de colibrí para no espantar a los insectos posados o en vuelo en torno árboles coníferos. Mirá el video en la nota.

Un programa de la cadena de televisión estadounidense PBS puso en vuelo un dron diseñado en forma de colibrí en territorio mexicano, con la misión de grabar desde adentro un enjambre de mariposas monarca

El rodaje se llevó a cabo en las montañas de Michoacán en los primeros meses de este año, durante el periodo de hibernación de miríadas de estos majestuosos insectos en los bosques de oyamel –un abeto típico de la región–, desde donde migran anualmente a EEUU y Canadá.

Hace tiempo que las mariposas monarca son objeto de estudio para biólogos y naturalistas. Además de ser conocidos mundialmente por sus características alas de color naranja con líneas negras, estos insectos son famosos por sus migraciones masivas, que llegan a prolongarse por distancias de miles de kilómetros.

El video permite por primera vez apreciar la vida interna de la bandada y no como se le suele ver, a modo de una nube sobre el horizonte. El documental entero, del que es parte este fragmento, se emitirá en la serie "Spy in the Wild" de PBS el próximo 6 de mayo.

La "infiltración" en el enjambre fue posible gracias a la forma inusual del dron espía, cuyo diseño busca no atemorizar a las mariposas, al tiempo que las protege –mediante sus escudos de malla– de todo daño físico que pudieran causarles las hélices camufladas sobre las alas del "pájaro". Los insectos hasta se posan sobre esa malla protectora o la rozan sin riesgo.

La presencia de la cámara voladora no alteró la tranquilidad del bosque, donde los colibríes son comunes y, al igual que las mariposas, basan su alimentación en el néctar

A través de estos dispositivos, pudieron observar con detenimiento y capturar en video de alta calidad a las millones de mariposas monarca que colgaban de las ramas de los árboles en reposo, alimentándose y preparándose para un nuevo vuelo migratorio.

Con respecto al uso de drones camuflados para obtener las imágenes, los responsables del proyecto expresaron: "Aceptados por las familias de animales, estos objetos robóticos no solo pueden filmar desde una perspectiva íntima, sino también interactuar con ellos, obteniendo información reveladora de sus mundos mientras se alimentan, se reproducen y luchan".

Al final del video, los especialistas captaron el momento en el que las mariposas monarcas comienzan su vuelo migratorio. Entonces, se observa cómo las ramas de los árboles vuelven a quedar al descubierto y millones de estos seres vivos aletean en una danza espectacular mientras emprenden un viaje hacia nuevas latitudes.

Fuentes: agencia RT y TN