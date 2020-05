La Liga Salteña elabora un protocolo para volver a entrenar

Desde la Liga Salteña de Fútbol, como muchas entidades en el país, la apuesta es volver a la acción y darle la posibilidad a los clubes afilados de comenzar a prepararse para los torneos, eso sí cumpliendo con todas las normas de seguridad obligatorias por la pandemia del coronavirus.

Las máximas autoridades de los clubes y los dirigentes liguistas se reunieron en lunes y comenzaron a trabajar en la elaboración de un protocolo de higiene y seguridad que les permita retomar los entrenamientos.

“Tuvimos una primera conversación tentativa, sobre todo para pedir a la Secretaria de Deportes que nos autoricen entrenar, por ejemplo, tengo un modelo del protocolo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y hay otro que presentó Cachorros en la Secretaria. Se habló de todo esto, de hacer un protocolo común y en la próxima reunión tomaremos una decisión en conjunto”, explicó Blanca Chacón Dorr, presidenta de Atlético Mitre, en diálogo con El Tribuno.

Los dirigentes tienen mucho trabajo por delante para poner en marcha el nuevo proyecto: “No se puede hacer así nomás, tenemos que buscar un especialista en Higiene y Seguridad y tener en cuenta muchos detalles, por ejemplo la cantidad de metro que tenga cada club”, aseguró la titular del ciclón del San Bernardo, quien agregó: “Debemos hacer una inversión previa, se necesitará una determinada cantidad de lavamanos, alcohol en gel y no puede haber ningún tipo de contacto físico”.

Volver a los entrenamientos no será nada fácil, para obtener una autorización los clubes deberán cumplir ciertos requisitos. “Tenemos que ver cómo cuidamos toda la parte de salud, como desinfectar el club, el ingreso de los chicos, tenemos que adquirir las pistolas que toman la temperatura, es todo un trabajo e inversión que tenemos que hacer previo al inicio de las actividades”, destacó Chacón Dorr.

El protocolo de seguridad en que se trabaja apunta, en caso se de sea aprobado, para el próximo mes: “La idea no es comenzar ahora, sería para julio, o sea que tenemos aproximadamente un mes y medio para ir haciendo todo, pero también tenemos que esperar para saber en cuánto tiempo nos permitirán comenzar a hacer las actividades en los clubes”, opinó la dirigenta liguista.

La idea de los pasos a seguir todavía no está muy en claro, porque si bien la intención de los clubes es presentar un protocolo “puede pasar que la misma Secretaria de Deportes implemente uno para todos, marcando todas las actividades que se pueden realizar”, advirtió Blanca Chacón Dorr.

La primera reunión entre las autoridades de la Liga Salteña fue muy positiva, principalmente porque todos pudieron expresar su opinión y, a su vez se repartieron tareas para avanzar con el proyecto.

Por otra parte, la presidenta de Mitre confirmó que Martín Zalazar no continuará como técnico: “Por ahora está a cargo de manera interina el director deportivo Pablo Sucarrat, en primera división y tercera. La otra semana nos vamos a ocupar de buscar quién podría ser el nuevo técnico”.