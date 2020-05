Martínez: "No había necesidad de exponer y arriesgar la vida"

El intendente Enrique Martínez se refirió al caso detectado en su municipio. "En estos momentos debemos llevar tranquilidad y no poner en evidencia con hostigamientos a la joven contagiada y a su familia. Esta estigmatización también fue aprovechada por la miseria política de algunos, que provocaron el linchamiento. Hubo un ataque social, que repudiamos, y lo vamos a denunciar en la Justicia. No voy permitir que algunos intenten desestabilizar a una sociedad que necesita de solidaridad, y no odio ni rencor", manifestó.

El jefe comunal de Rosario de Lerma dijo que el Ministerio de Salud se puso a disposición del municipio para los controles sanitarios que se realizarán a la población a partir de este caso positivo de coronavirus. "Agradezco al gobernador Gustavo Sáenz por brindar el apoyo a nuestra comunidad en estos momentos. Salud está en contacto permanente con nosotros para fortalecer el trabajo preventivo. Necesitamos de acompañamiento y en eso agradecemos al Gobierno de la provincia".

También se supo que en las próximas horas el secretario de Gobierno de la Municipalidad local asentará una denuncia por promover a la violencia, y promover el caos social contra varios particulares entre ellos el senador Sergio Omar Ramos.

Las restricciones en Rosario de Lerma estarán relacionadas con la circulación innecesaria de los pobladores y sus actividades particulares. Los ingresos y egresos a esta ciudad son de estricto control.

El Tribuno pudo confirmar que cuatro personas que tomaron contacto con la paciente con coronavirus fueron aisladas en el Papa Francisco. Fueron trasladadas en dos móviles sanitarios. Se les realizará los estudios correspondientes para saber si fueron contagiados con el virus.