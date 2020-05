Internaron a Antonio Gasalla

Antonio Gasalla debió romper la cuarentena que rige en el país a pesar de tener más de 65 años para asistir al sanatorio y realizarse estudios debido a una descompostura estomacal.

Aunque el cuadro no reviste gravedad, los médicos requieren de su presencia en el instituto para poder hacerle los estudios correspondientes. El actor fue al lugar por voluntad propia aunque habría sido su hermano quien le insistió para que se hiciera ver por profesionales.

“Antonio tenía un chequeo programado, pero por el tema estomacal va a quedar internado en principio por 24 horas. Está un poco caído y tristón por la cuarentena y eso seguro repercutió en su salud‘, aseguró Miguel Ángel Pierri, abogado del humorista.

“Todos los meses cada 25 días tiene un chequeo, está con un problema en una pierna, un problema neurológico absolutamente controlable y en el transcurso tiene nanas. Acá le encontraron un problema estomacal, pero nada más. Le está costando el aislamiento, él seguía activo, estaba estudiando libretos para hacer una obra de teatro en España, es angustiante la situación”, agregó.

El actor e intérprete de la genial e inolvidable Mamá Cora en “Esperando la carroza” hace tiempo no está pasando por un buen momento en lo que a su salud respecta, incluso en el verano tuvo que suspender la obra que estaba realizando en Mar del Plata y que llevaba su nombre.

El artista de 79 años cumple el aislamiento obligatorio en su departamento y desde el inicio de la cuarentena lo acompaña su hermano Carlos.

Los enfrentamientos

El 2020 arrancó con varios enfrentamientos con la prensa para el actor que hacia fines de enero decidió dejar la obra de teatro que hacía con su amigo Marcelo Polino. “El cuerpo no me da más”, les habría dicho a los productores de la pieza Guillermo Marín y Néstor Moyano al momento de confirmarles su decisión de regresar a Buenos Aires. Con entradas para el domingo 26 de enero ya vendidas, fue el periodista quien lo convenció de hacer una función más.

“Pidió viajar a Buenos Aires para ver a su médico. Tiene un cáncer de piel y un problema en su rodilla. Tiene que estar controlado. Se tomaron 72 horas para verificar si seguíamos con la obra... Ahora está siendo cuidado por su hermano y por su cuñada. Estamos atentos a su estado de salud y cómo se siente él”, se había lamentado Polino.

“El tema es así. Antonio tiene una enfermedad de hace muchos años que todos la saben, para qué la voy a decir, y tiene comprometida la rodilla, con lo cual ya no podía ni caminar. Está yendo al médico, y en 72 horas nos confirman cuándo volvería, eso es todo por ahora. Sería hasta saber el diagnóstico y que me digan después qué es lo que tiene”, había contado Marín. Eso nunca pasó y el 30 de enero desde la producción comunicaron la baja del actor para la temporada.

Durante el verano tuvo conflictos con quien era su amigo, Flavio Mendoza, luego de que él decidiera no ir a su espectáculo en Villa Carlos Paz. “Yo me quedé esperando en mi casa a ver si podíamos hablar. Y nunca hablamos porque abría un circo, un baile, abría un no sé qué, y compró un nene, compró un nene (repitió), y qué se yo”, le había dicho el humorista a Ángel de Brito. Aquel comentario sobre la llegada de Dionisio desató de inmediato la bronca del coreógrafo.

Apenas semanas después revivió viejas diferencias con Fátima Florez, con quien en 2017 se había enfrentado por celos en el programa de Susana Giménez. Es que la imitadora, que comparte el mismo complejo teatral con el cómico, lo había primereado a la hora de armar la cartelera, quedándose ella con el lugar más importante.