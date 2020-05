“Para la vuelta en agosto nosotros estamos pensando más en séptimo grado y quinto año”

No dejar a ningún alumno sin la posibilidad de sentirse acompañado, que nadie quede al costado del camino, fortalecer el acompañamiento, tratar de llegar a todos de la mejor forma posible y que los docentes tengan las herramientas para poder trabajar. Son las cosas que le preocupan en estos momentos al ministro de Educación, Matías Cánepa. El día después es su gran desafío.

Ayer, luego de participar de la reunión del Consejo Federal de Educación (CFE) que congregó de forma virtual a los ministros de todo el país, Cánepa dialogó con El Tribuno sobre las calificaciones, que ya se había adelantado no se pueden poner, y otros temas de actualidad derivados de la suspensión de clases, en el marco de la pandemia por el coronavirus.

¿Qué se resolvió concretamente sobre evaluaciones y calificaciones?

Se evalúa lo que se enseña. No se puede calificar porque no se puede garantizar el proceso de enseñanza, ahora es un proceso de acompañamiento y seguimiento de los chicos. En algunos casos practican muy poco, inclusive puede no haber ningún tipo de ejercitación, en otros, quizás, han podido practicar mucho. Siempre decimos que los padres no son docentes y no se puede pretender que la casa se transforme en una escuela, manteniendo la situación de desigualdad que tenemos en la provincia y en el país, donde hay algunas posibilidades de conectividad y otros hogares que no lo tienen.

¿Qué otros temas se definieron hoy en la reunión del Consejo Federal?

Pensamos en la vuelta a clases, cómo sería y cómo deberíamos trabajar, obviamente la fecha nadie la tiene.

Pero, el eventual retorno a las aulas podría darse a partir de agosto...

Eso es como un deseo de todos ¿no?, poder después de las vacaciones de julio comenzar de una manera reducida. Todo está bajo los criterios que nos fijen las área de Salud y Epidemiología, pero la pandemia continúa, esto es solo el comienzo y la clave es que no haya circulación masiva de personas. El sistema educativo tiene más de 400 mil alumnos, el impacto en la circulación de personas es muy grande.

En las jurisdicciones que puedan será un retorno reducido. Todavía estamos debatiendo sobre eso, inclusive hay distintas modalidades, no es lo mismo una escuela técnica que un secundario común. Más allá de estas especificidades hay que pensar en términos de protocolos de seguridad de salud, de infraestructura, de asegurar el distanciamiento de los chicos. Seguramente el esquema va a ser unir 2020-2021 en cuanto a ciclos de aprendizajes, de tal forma que se trabajen contenidos básicos y tomando como unidad pedagógica un ciclo. No es que dejan de ver los contenidos de este año sino que se articula con el año que viene, y de esa forma se van a poder acreditar los aprendizajes.

En agosto los que puedan volver va ser reducido y si nosotros tenemos que priorizar algo, quizás sea el quinto año y séptimo grado, porque quinto ya deja el sistema y el séptimo cambia de nivel.

A nivel nacional se habla de un sistema dual que combine presencialidad y virtualidad...

Para la vuelta nosotros estamos pensando más en séptimo grado y quinto año, si es que tiene que ser reducido, y ver también cómo trabajar con la modalidad rural, si podemos, quizás, acomodar un esquema con protocolo de salud para avanzar. Si se hace dual, en algunos casos se puede y en otros no, porque no hay conectividad. Por otro lado, si se hace para todos los grados tendrían que ser esquemas que no todos los días puedan ir todos, por lo que tiene que ser reducido, y se tendrían que otorgar determinados días a determinados grados o años y, en el fondo, quinto año y séptimo grado no se resolverían porque tendrían algunos días asignados y en ese poco tiempo no se puede resolver una acreditación.

Entonces, esto significa que los otros años y grados quizás no vuelvan a clases en agosto...

Exacto. Esa es una posibilidad. Los otros grados y años los podés resolver después con esto que se está trabajando a nivel pedagógico en todas las jurisdicciones. Lo ideal sería poder trabajar fuertemente con esos dos años y con el resto continuar el acompañamiento.

¿Se sabe de cuántos chicos estamos hablando?

En séptimo grado más de 20 mil chicos en la provincia, entre estatales y privados. En quinto año ordinario, no las escuelas técnicas porque tienen otra dinámica por las prácticas, llegan a 13 mil chicos.

¿Las técnicas si volverían a clases?

Las técnicas... hay que estudiarlo con mayor detalle porque no es la misma forma de agrupar contenidos que el secundario común.

Cuando habla de unificar ciclos, unir 2020-2021, esto significa cambios en el calendario escolar, se podrían alargar las clases...

Es una alternativa que se estudia pero no necesariamente. Depende cómo terminamos trabajando esto, si trabajamos el quinto año y el séptimo grado, los de quinto ya vienen de años en el sistema, si se hace un buen esquema pedagógico podrían terminar en diciembre, inclusive estirar algunas fechas para aquellos que no puedan acreditar porque tengan inconvenientes, se está viendo también de articular con las universidades. No está previsto que se alarguen las clases en el verano.

¿Va haber vacaciones de invierno?

Nadie está planteando un esquema de suspender las vacaciones de invierno.

Cómo trabajarán con los chicos que no accedieron a clases virtuales ni materiales impresos...

Tendría que llegarle a todos, si hay alguno al que no le llega hay que llevarle el material, pero tampoco nos garantiza la práctica. La mayoría de los docentes trata de contactarse por Whatsapp con los padres, también ver con las radios en el interior,que sirvan para que los chicos tengan la prática cada día. Esto es un dato de la realidad, se pide a las escuelas, los directores, tener la mayor cantidad de información de cómo estamos en esa situación, ese registro va a ayudar a la vuelta a clases, le va a permitir armar una estrategia pedagógica porque va a haber distintas velocidades en una misma aula.

¿Cree que después va a pesar haber sido alumno de un colegio privado o de una escuela pública?

Si hay una escuela privada con acceso a internet eso le permite tener una cercanía de generar tareas y proceso de evaluación, de trabajo pedagógico. Eso es mucho mejor que cuando en una escuela no se han podido conectar con los chicos porque el papá no tiene señal, porque no hay conectividad. Entonces, obviamente hay una situación de desigualdad. La escuela no está ajena a la desigualdad que existe en la sociedad. La pandemia lo que te muestra son situaciones de desigualdad que tenemos que buscar resolver, ayudar a que nadie quede al costado del camino, a que cuando se vuelva a clases estos chicos tengan todas las herramientas posibles.

¿Cuál es la situación de los privados? ¿Se sabe qué porcentaje no pagó cuotas en Salta?

Yo no tengo porcentaje oficial, se habla en algunos casos que puede ser la mitad, pero no puedo dar una cifra oficial. Sí hay una afectación económica muy clara por la pandemia en todos los sectores, y el esquema de gestión privada no queda fuera. La Provincia mantiene los aportes que viene haciendo a la gestión privada, y a nivel nacional se gestionó la posibilidad de que se ayude con un porcentaje de pago a los docentes, porque la idea es que se mantenga la continuidad.



Hay pedidos de pases de privados a públicos?

Hay pedidos, pero no son masivos.