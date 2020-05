A los 86 años, murió el actor Fred Willard

La querida estrella de cine Fred Willard murió ayer a la edad de 86 años.

La estrella de comedia, cuyos numerosos créditos incluyen Best in Show, This Is Spinal Tap, Everybody Loves Raymond y Modern Family, murió por causas naturales, según confirmó un representante del actor a la revista People.

"Mi padre falleció muy tranquilo anoche a la fantástica edad de 86 años. Siguió mudándose, trabajando y haciéndonos felices hasta el final. "¡Lo amamos mucho!", dijo su hija Hope en un comunicado.

"Una despedida cariñosa al Sr. Fred Willard", escribió la actriz Jamie Lee Curtis, cuyo esposo, Christopher Guest, trabajó extensamente con Willard a lo largo de los años. "Qué afortunados somos todos de presenciar su grandes regalos. Gracias por la risa profunda. Ahora estás con Mary. A salvo en casa", señaló en su cuenta de Insagram.

Su muerte se produce a menos de dos años de que su esposa Mary muriera a los 71 años. La pareja se había casado desde 1968 y tenía una hija.