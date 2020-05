VIDEO Andrea Rincón sobre su adicción a las drogas: “Es como estar en el infierno”

Si bien hace más de siete años que no consume, para Andrea Rincón no es fácil recordar su adicción a las drogas. Pero el orgullo por haber tenido la fuerza necesaria para superarlo, y la ayuda que brinda a personas que están pasando por lo mismo, le permitieron contar anoche en PH (Podemos Hablar) detalles sobre la etapa más difícil de su vida.

En “frente a frente”, la sección del programa conducido por Andy Kusnetzoff en la que los invitados del ciclo se hacen preguntas entre ellos, Soledad Silveyra fue la que hizo referencia a la resiliencia de su colega. Ella se mostró muy sensibilizada al referirse a este tema, pero con valentía logró hacerlo.

“Algo que me sucede a menudo es que me piden ayuda. Me he reunido y he internado ... Vivo internando personas que no conozco. La verdad es que me cuesta un poco hablarlo en público. Lo mejor que se puede ver del otro lado es el cambio: te puedo decir lo que sea pero el cambio en mí está a la vista”, comenzó con su relato la actriz.

En ese sentido, recordó su historia: “Yo pedí ayuda: da mucha vergüenza asumirlo. De hecho esto también me da un poco de vergüenza. Una cosa es cuando uno se tiene que arremengar y hay un pibe que te está pidiendo ayuda; ahora es como que me da un poco de vergüenza porque estoy muy avergonzada de lo que hice”.

Con sensatez, Andy le dijo: “No tenés que avergonzarte de lo que hiciste, sino sentirte orgullosa del cambio porque te vemos bien. Das charlas en colegios sobre bullying y hay muchos pibes que se identifican con vos. Está bueno ese testimonio de ‘mirá, se puede, hay que pedir ayuda’”.

Con lágrimas en los ojos, la actriz asintió: “No deja de dar vergüenza a veces. Es el día de hoy que veo a mis padres y les pido perdón. No dejo de sentirme culpable y a veces es como que hay algo que sucediera que me lleva al infiernoà Me agarra algo que me lleva a decir ‘¿por qué hice lo que hice?’ Y ya está, no puedo mirar más para atrás. Pero cuando alguien me pide ayuda no lo dudo porque sé que es estar en el infierno realmente”.