“Los nadadores no estamos entrenando”    

El santafesino Santiago Grassi, medallista panamericano 2015, contó que los nadadores no se entrenan aunque corran y hagan otros ejercicios como abdominales durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

“Nosotros, los nadadores, si no tenemos una pileta, no estamos entrenando por más que estemos corriendo o haciendo mil abdominales por día. Volver a la pileta, después de un mes sin haber tocado el agua, cuesta y sentís que perdiste mucho”, afirmó Grassi.

Al margen de esa complicación, que admitió haberlo afectado psicológicamente, el santafesino asumió: “Ahora es tiempo de priorizar la salud y el bienestar”.

Grassi, de 23 años, representó a Argentina en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016; compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 y ganó la medalla de plata en 100 metros mariposa en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.

El nadador realiza el aislamiento social, preventivo y obligatorio junto con su novia y un amigo que vive con él en Auburn, Alabama, Estados Unidos, país en el que vive desde 2017 y donde estudia la carrera de Marketing y Sistema de Información Gerencial.

“La rutina que tengo es hacer algo todos los días. Lo que le dedico por día a los ejercicios son entre treinta minutos y una hora. Es para mantenerme en forma y que no nos me cueste tanto al momento de volver a entrenar”, explicó.