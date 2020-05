Dj Kairuz se encargará de armar la fiesta con un fin solidario

Dj Kairuz siempre fue reconocido por su enorme corazón solidario...y bueno el refrán dice “de tal palo, tal astilla”, y quienes conocen a su padre: Juan de la Cruz Kairuz, sabrán de que estamos hablando. Este hombre del mundo del fútbol supo emplear su sabiduría para brindarle una excelente “charla técnica” a su hijo, y con el tiempo cristalizar una persona de bien, con enormes valores de la vida.

“Lo que se hereda no se hurta”, dice otro refrán y le pone punto final a esta presentación.

Dj Kairuz cuenta con amplio reconocimiento nacional, su música entró en una excelente comunión con el público. Con una trayectoria de 20 años, recorrió más de 600 discos del país, desde Ushuaia a La Quiaca.

Noche inolvidable

“El jueves por la noche brindaremos una gran fiesta por mi Facebook, donde compartiré con mis seguidores en una velada solidaria. Se iniciará a partir de las 21 y será para ayudar a los distintos merenderos de la capital salteña. La gente podrá colaborar con mercadería, que pueden llevar el jueves, de 14 a 19, avenida Entre Ríos 772. Solo necesitamos tu mano, y gracias por los chicos que más necesitan. No tengo dudas que será un éxito”, señaló el Dj.

Su música remixada se escucha en todo el mundo, a través de su facebook Dj Kairuz Official. Si bien nació en la localidad de jujeña de Ledesma, él mismo recalca que se siente bien salteño, “Desde muy pequeño vivo en La Linda y me siento más salteño que cualquiera, por eso la nombre en cada escenario que piso. Es una tierra bendita que siempre la llevo en el corazón”, acotó.

El robot led

En todos sus shows presenta a Mixerman, el robot led que baila. Además, es creador del famoso compilado “Batalla de los Djs”. El público y sus colegas lo “bautizaron” como el número uno.

“Hace más de veinte años que venimos incursionando en esta profesión, viajando por distintos paises para cumplir con los compromisos. Los tiempos cambiaron y la realidad es otra, tenemos protagonismo, antes no teníamos lugar, nos acomodaban en algún rinconcito del boliche, ahora nos encargamos de montar un show de primerísimo nivel”, argumentó Kairuz.

Este hombre de la música, que hace bastante tiempo se emparentó con el éxito, hace un tiempo completó el mapa argentino. “Luego de una presentación en la provincia de Mendoza, completé las 23 provincias del territorio nacional: de norte a sur y este a oeste. Es un objetivo que muy pocos Djs lograron en su vida artística. Para mi es un gran orgullo llevar mi música a los distintos puntos del país. Ojalá mi propuesta tenga continuidad y pueda seguir deleitando a quienes requieren de mi profesionalidad”, aseveró Kairuz.

En Europa

La propuesta del salteño, hace bastante tiempo traspasó las fronteras. “Hace algún temporadas realicé una extensa gira por paises europeos. Fue una experiencia inolvidable. Llevé mi música por ciudades como: Barcelona, Madrid, Bilbao (España), París (Francia), Bologna (Italia), Ginebra (Suiza) y Estocolmo (Suecia). La gente me brindó afecto y eso me permitió desarrollar mi trabajo con mayor soltura”, agregó el artista.