Juana Viale habló de su nuevo amor

Desde que comenzó la cuarentena Juana Viale reemplaza a su abuela Mirtha Legrand en sus dos programas del fin de semana. Este domingo, la actriz salió por un rato de su rol de conductora, habló de su situación sentimental y hasta confesó que le gustaría casarse.

Desde hace un tiempo la nieta de la Chiqui está en pareja con Agustín Goldenhorn, un arquitecto de 42 años y guitarrista, quien el domingo la acompañó al estudio donde ella fue la anfitriona del Almorzando...

La flamante pareja comenzó a salir tras una especie de “cita a ciegas”: “Me mandó un mensaje un sábado sin saber quién era yo, y yo tampoco sabía quién era él, nos había conectado un amigo. Ese día empezamos con un breve contacto telefónico y me hizo reír. Al día siguiente, le dije que tenía una hora para salir y tomar un vino y conocernos; dormí a los niños temprano, y me pasó a buscar”.

“¡Ah, sos vos!”, le dijo él apenas la vio, ya que no se habían dicho los nombres, contó ella en su programa y recordó la primera salida, que salió bien, a pesar de que no fueron al mejor de los lugares: “Fuimos a un bar donde tomamos un vino malísimo, y ahí surgió la magia. Más tarde nos encontramos con nuestro amigo y nos dijo ‘yo pensé que iban a durar dos semanas’. En realidad dijo ‘dos...’ y otra cosa’”, completó Juana Viale, entre risas, dejando entrever una expresión sexual.

Por otra parte, con una sonrisa de oreja a oreja, Viale sorprendió al revelar que si él le propone matrimonio, daría el “sí”: ‘Me casaría, me encantaría casarme por la fiesta, por el nombre del amor, pero la religión la dejo de lado”.

Recordemos que en noviembre del año pasado, los fotógrafos encontraron a la nieta de Mirtha Legrand saliendo de la disco Tequila de la mano con quien hoy es su parejas. Conocido como “Golden”, el novio de Juanita es también guitarrista y hace coros en una banda de rock llamada “Falsos Profetas”. Nacido y criado en San Isidro, Agustín tiene dos hijos de madres diferentes (Mila y Silvestre) es hincha de River Plate y amante de las motos