Crece el malestar de las personas que hacen la cuarentena en un hotel

Tras el caso positivo, esperan que no se les extienda su estadía en la ciudad.

Los días de encierro, con denuncias sobre los horarios de la comida y la falta de limpieza, sumado a una posible extensión de la cuarentena, hicieron crecer el malestar de las personas que están aisladas en el Hotel Victoria Plaza.

En el hotel hay un total de 144 personas que son de Orán, Pichanal, Tartagal, Aguaray, General Pizarro, entre otras localidades. En todos los casos se trata de personas que llegaron a la provincia (muchos trabajadores golondrina o estudiantes del interior) y que no contaban con un lugar conveniente donde atravesar esta etapa hasta la confirmación de su negatividad al COVID-19. Para ellos el protocolo establece que el Gobierno dispondrá de un lugar para que puedan hacerlo.

El domingo pasado se confirmó el cuarto caso positivo de coronavirus en Salta. El tema es que esta persona estuvo alojada en el hotel, por lo que los otros huéspedes comenzaron a reclamar controles sanitarios, para descartar que no haya nuevos contagios. Además, un parte oficial del jueves 28 señalaba que a 84 personas que están en el hotel se les extendería la cuarentena por el caso positivo. Esta situación generó mucho enojo entre las personas que están viviendo en el Victoria Plaza; sin embargo, ayer una fuente del Gobierno de la Provincia descartó la posibilidad de extender la cuarentena.

Además, este diario dialogó ayer con un trabajador golondrina que está en el hotel. El hombre señaló que la gente estaba enojada y rechaza una posible extensión de aislamiento. Al tiempo que dijo que oficialmente no les dijeron nada.

Este trabajador, que llegó hace más de una semana a Salta y espera retirarse el próximo miércoles, señaló que a ellos les tomaron la temperatura en el expeaje de Aunor, cuando llegaban desde La Rioja, y que nunca más le hicieron ningún control médico.

Muy molesto dijo que una vez que se dio el caso positivo del hombre que venía de Río Negro y se alojó en el hotel, ellos exigieron ser sometidos a una revisión, pero no fueron escuchados y lo máximo que se hace es que los llaman por teléfono a los internos de las habitaciones y les preguntan cómo se sienten, si tienen fiebre, tos seca. "Tuvimos una discusión con una supuesta médica por esto. Yo ni mis compañeros somos médicos para saber cómo estamos. Con un llamado no se puede controlar a la gente. Quiero que se respeten nuestros derechos, queremos vivir", aseguró.

Condiciones

A principios de semana se difundieron videos de cómo vivía la gente en el hotel y se denunció falta de higiene y que le llevaban la comida a cualquier hora. El hombre contó que en los últimos días no se están demorando tanto con la comida y el almuerzo se sirve a las 13 y la cena hasta las 22, pero de ninguna forma se dan las cuatro comidas como dijo el ministro de Turismo, Mario Peña. "Solo hay dos comidas: almuerzo y cena. El desayuno y la merienda es por nuestra cuenta, lo hacemos con lo que nos donaron", dijo. También contó que les cambian las sábanas cada dos días y limpian los pasillos.

El joven contó que ellos están recibiendo donaciones de distintos tipo y que hasta un grupo de diputados le llevó té, yerba, papel higiénico y jabón.

Consultado sobre si ellos circulan por el hotel, aseguró que tras el caso positivo fueron advertidos que no salgan ni a los pasillos ni al lobby, porque si no se les labrará una contravención. "Hay un problema. El dispenser de agua caliente está en el primer piso. Nosotros pedimos que al agua caliente, como a la comida, la dejen en la puerta de los cuartos, pero no hacen eso, por lo que alguno tiene que salir a buscar el agua", dijo.

Detalle del trabajo de los hoteles

El ministro de Turismo, Mario Peña, señaló en una reunión con legisladores provinciales que, de forma voluntaria, podrán abrir los hoteles para recibir a salteños repatriados que quieran hacer la cuarentena antes de llegar a sus hogares, con tarifas que van desde los 250 pesos diarios, abarcando desde residenciales hasta hoteles cinco estrellas.

El funcionario también había detallado la nueva resolución que se firmó en las últimas horas, a través de la cual se habilita a los hoteles para poder recibir pasajeros que acrediten cualquiera de las 72 actividades que se encuentran exceptuadas, ya que existían problemas de alojamiento de trabajadores relacionados con el agro, la producción, la minería y otras actividades, tanto en la capital como en el interior.

Peña dijo que se trabaja, también, con créditos destinados a guías de turismo habilitados, a los 200 emprendedores que participaron del programa Emprende Turismo y a prestadores de turismo alternativo. “Queremos asegurarles el salario mínimo, vital y móvil por tres meses y para eso vamos a utilizar una herramienta de crédito del CFI que va a ser a tasa 0, con 12 meses de gracia y 48 meses para pagar el préstamo, que va a rondar en un máximo de $50.000”.