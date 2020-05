La angustia de Anamá Ferreira

Anamá Ferreira está muy preocupada por el parate económico que significa la cuarentena obligatoria para aplacar la curva de contagios por coronavirus. La empresaria aseguró que ve muy difícil el panorama.

“Hoy me dejaron sin el programa”, contó sobre su salida de “Tarde pero temprano”, NET, en una entrevista con Daniel Ambrosino y Adrian Salguero en el ciclo Espléndidos e infidentes, de La 990.

“Tengo que agradecer porque me estuvieron pagando hasta ahora. Pero ahora seguimos, pero no se sabe hasta cuando. Yo como empresaria los entiendo: estamos sin trabajar y nos siguen pagando”, dijo y detalló que la llamaron y le avisaron.

“Después del coronavirus habrá una pandemia mental, de gente sin trabajo. La gente tendrá problemas mentales porque no es fácil estar todo el día, ya no sabes qué día es, tenés que mirar el celular, todo los días son iguales, no hay fines de semana. Hay mucha gente sola, sin ayuda, que se le terminó la plata y hay que comer. Hay gente que la está pasando muy mal”, analizó.

“Yo por suerte tengo mi casa, es agradable, pero hay gente que vive en 20 metros y es difícil. ¿Cómo hace uno que vive con 3 chicos en 20 metros?”, se preguntó. “¿Qué hago yo en mi casa? no salgo, vivo en el balcón, el balcón pasó a ser una habitación del Hotel Ritz de París”, dijo: “Estoy sola”.

“Lo ahorros yo los usé para pagar los sueldos, no voy a dejar a los que trabajan para mi pagarles. Hay familias que dependen de mi. El Estado me ayudó con un par de sueldos, pero vos tenés que pagar el 75%”, reveló.

“Se están aprovechando de la cuarentena, ya es momento de flexibilizar un poco. Yo no estoy trabajando con mi empresa, con las escuelas de modelos. Tengo que esperar que ellos decidan liberar a los chicos para que vayan al colegio, tengo todo juventud en mi escuela de modelos, son todos adolecente”, contó y afirmó que armó un protocolo para que vayan. “Estoy totalmente parada”, agregó.

“Hago clases por Internet pero tengo que mantener las sucursales, tengo que pagar. Ya no tengo más de donde sacar fondos, está difícil. Tengo varios empleados por todos lados. Todo hay que pagar, la luzà no la pago y dentro de tres meses se junta”, afirmó.

“El ejemplo tiene que bajar de arriba”, sumó por la foto de la reunión en la Casa de gobierno de varios funcionarios sin barbijos. “Los políticos tienen miedo de ponerse barbijos porque cuando pase todo van a parecer bandidos”, explicó entre risas.