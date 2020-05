Juan Carlos Romero pide un plan para reconstruir la Argentina ante el derrumbe de la economía

El senador nacional Juan Carlos Romero advirtió esta tarde sobre la necesidad de diseñar e implementar un plan para reconstruir el país, a partir del trabajo mancomunado de toda la dirigencia política, sindical y empresaria, debido a la crisis económica potenciada por la pandemia de Covid-19.

"Nos convoca la pandemia, pero nos llama a gritos la economía argentina. Y tenemos que escuchar. Si se corre el árbol llamado pandemia, detrás veremos un bosque lleno de necesidades e incertidumbre que nos obliga a plantear la imperiosa urgencia de tratar un plan de reconstrucción de Argentina", explicó Romero, en la sesión del Senado llevada a cabo esta tarde en forma virtual.

El senador nacional aseguró que se trata de una tarea de toda la dirigencia, al señalar: "No se trata de buscar culpables. No es mi intención aquí discriminar quién fue el responsable de esta situación, lo que no quita que lo conozca perfectamente. Algunos seguirán ese juego de señalar 'ustedes, ustedes', pero eso no nos permitirá observar la gravedad de la crisis que vivimos y que seguiremos viviendo, que es lo peor".

Entre el mosaico de problemas que enfrenta la Argentina, Romero enumeró la fortísima caída de la actividad económica, reflejada en una creciente recesión, la baja en la recaudación impositiva, la elevada ampliación de la base monetaria, el masivo cierre de empresas, sobre todo, pequeñas y medianas, con la destrucción de miles de empleo, la ampliación de la brecha cambiaria y la eventual devaluación del peso, las economías regionales devastadas y el crecimiento de la miseria y el hambre.

No obstante, Romero rescató que "si hay algo bueno de esta pandemia, más allá de estas leyes que en general hoy apoyaremos, es el diálogo que el Presidente tiene con dirigentes opositores. Por eso, aquí estamos para contribuir, para que juntos llevemos adelante esta reconstrucción, no para ser testigos de ideas revanchistas como el impuesto a los ricos, o proyectos trasnochados como quedarse con parte de las empresas a las que se apoyó en esta coyuntura".

Romero decidió hacer un alto sobre este último punto para precisar: "De paso aclaro que la supuesta ayuda del Estado fue para los trabajadores de esas empresas no para las empresas en sí. Capaz que a alguno de ustedes se le ocurre quedarse con parte del auto, de la casa o del sueldo de esos trabajadores".

Asimismo, se explayó en forma particular sobre una de las iniciativas tratadas en el recinto, la ley para regularizar la labor de la Cruz Roja en el país: "Celebro su tratamiento luego de tantas postergaciones. Es una iniciativa importante, aunque no esté relacionada con la pandemia sino de una manera muy tangencial, ya que este organismo presta una tarea fundamental en la Argentina y, en especial, en Salta".

Luego, Romero retomó el concepto central de su intervención: "Necesitamos saber hacia dónde vamos, cuál es el plan, cómo se reactivarán a las Pymes del interior donde no hay prácticamente casos de Covid-19, cuál es el plan para la industria turística, para las inversiones mineras, para el campo, qué se hará con las obras de autopistas, de recuperación del ferrocarril que se han iniciado en el Gobierno anterior, cuál será la disciplina fiscal y el plan para evitar el default".

"En fin -continuó-, son tantas preguntas las que tenemos... Aunque solo leemos y escuchamos sobre reforma judicial, ajuste con los haberes jubilatorios, restauración de superpoderes y proyectos basados en el interés ideológico, político o económico de un sector". No obstante, expresó su confianza en llegar a puntos en común entre los distintos sectores para la reconstrucción del país.