El tiro deportivo sigue sin poder regresar en Salta

El tiro deportivo es una de las disciplinas que en Salta ya debería estar habilitada. Pero, a una semana de los anuncios del gobernador Gustavo Sánez, se dio lo contrario y las idas y vueltas demoraron su reinicio.

El club Tiro Federal Salta esperaba con ansias en las últimas horas la resolución final del Ministerio de Turismo y Deportes para poder abrir sus instalaciones nuevamente, tras más de dos meses de parate, como sucedió en todos los clubes.

“Todavía estamos detrás de esto, ya cumplimos con todo el protocolo que nos pidieron. El COE (Comité Operativo de Emergencia) primero nos hizo una observación, la corregimos y la contestamos en el momento y todavía seguimos esperando”, manifestó Omar Cruz, el presidente del TFS, en diálogo con El Tribuno.

“El secretario de Deportes (Marcelo Córdova) me dijo que estaba todo listo, pero -por otro lado- me entero de que debemos presentar un nuevo protocolo amoldado con un modelo que ellos tienen (Secretaría de Deportes), ya realmente me enojé, venimos ya desde hace varios días con esto, gastamos plata para poder abrir el club y lo último que sé es que hoy (por ayer) se iban a encargar de esto. Pero a las 14 dejé el club, sin novedades”, agregó Cruz.

Una de las correcciones que el Tiro Federal debió realizar estaba relacionada con la distancia social que debía aclararse con distancias precisas, la distancia entre los puestos de los tiradores. “Esto también lo teníamos bien definido y hasta lo hicimos imprimir en carteles que vamos a pegar en el club”, contó Cruz.

Las distancias entre los tiradores varían según la prueba: 2,50 metros en los puestos de línea de aire, 3 metros para las pruebas de fusil y 2,5 m para la práctica de carabinas.

El Tiro federal está cerrado desde marzo y ya resignado, Omar Cruz espera poder abrir desde el próximo martes. Además, otras de las condiciones que le impusieron al club fue la compra de un termómetro infrarrojo para temperatura corporal. “Nos costó 20 mil pesos”, dijo Cruz. Y acá otro interrogante: algunos deportes deben tomar la temperatura a sus practicantes y otros no.

“Tampoco puedo abrir el martes y recibir a la gente, porque dentro del protocolo está establecido que los turnos se dan con 24 horas de anticipación”, añadió el titular del club que recibe un promedio de 40 personas por día en un predio de 8 hectáreas.