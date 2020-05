Rafael Nadal vuelve a entrenar

El español Rafael Nadal, número 2 del ranking mundial, compartió parte de su sesión de entrenamiento desde su academia de tenis en Mallorca, que abrió en forma parcial por la pandemia de coronavirus.

“Aquí estoy, las primeras imágenes que publico en la pista. Este es mi entrenamiento en la Academia”, publicó Nadal, ex número uno y ganador de 19 títulos de Grand Slam, en sus redes sociales.

El zurdo de Manacor no juega un partido oficial desde el 29 de febrero, cuando superó al estadounidense Taylor Fritz por 6-3 y 6-2 en la final del torneo ATP 500 del Abierto de México. Y no se entrenaba en estas condiciones hace dos meses.

Mallorca es una de las regiones que entró en la Fase I del proceso de desescalado según las pautas del gobierno español, y el tenis es una de las actividades que se puede retomar.

La Real Federación Española de Tenis (RFET) creó un circuito para tenistas españoles, al que podría acudir Nadal, que se abrirá en Lleida entre el 10 y 12 de julio. Todavía se desconocen las fechas del posible regreso a la competición en el circuito profesional a nivel mundial.

El torneo de Novak

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, organizará del 13 de junio al 5 de julio un torneo regional con fines caritativos en varias ciudades de los Balcanes, que contará con la participación de jugadores estrellas como el austríaco Dominic Thiem o el búlgaro Grigor Dimitrov. Lo anunció en un comunicado en el que admite que se desconoce si los partidos podrán disputarse con público, porque esa opción dependerá de la situación epidemiológica en la región.