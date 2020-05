“Staged”, la primera serie de una productora argentina que llega al prime time de la BBC

La industria audiovisual sigue reinventándose con nuevos formatos para poder seguir trabajando en medio de la pandemia por el coronavirus. Películas y ficciones de todo el mundo vieron sus grabaciones interrumpidas, pero a pesar de estas circunstancias tan particulares una serie de una productora argentina llega por primera vez al prime time de la BBC, con un contenido que fue realizado en su totalidad durante la cuarentena.

Se trata de “Staged”, una serie protagonizada por los actores británicos David Tennant y Michael Sheen, cuyos capítulos tienen una duración de 15 minutos. Los artistas no interpretan a ningún personaje, sino que hacen de ellos mismos.

La trama sí pertenecerá a la ficción: contarán cómo se vieron obligados a detener los ensayos de una obra de teatro por la pandemia del coronavirus. Y la alternativa que encontraron para seguir adelante con el proyecto respetando las reglas del distanciamiento social que sugirió la OMS (Organización Mundial de la Salud) para evitar la transmisión del virus, que ya se cobró más de 330 mil vidas en todo el mundo.

Tennant y Sheen estarán acompañados por Georgia Tennant, Lucy Eaton y Anna Lundberg. Las actrices completan el elenco de la comedia que también contará con grandes estrellas invitadas.

En junio

“Staged” se estrenará en junio en el horario central por la BBC One y, de esa forma, se convertirá en la primera serie de televisión de una productora argentina emitida en el horario central de la cadena más importante del Reino Unido.

Los argentinos Cindy Teperman y Axel Kuschevatzky, y el inglés Phin Glynn, junto a su productora Infinity Hill -fundada en noviembre de 2019 y que ya cuenta con oficinas en Los Ángeles (Estados Unidos), Londres (Inglaterra) y Buenos Aires (Argentina)- fueron los encargados de darle vida a la serie que, además, será la primera en haber sido desarrollada, grabada y emitida durante el confinamiento.

Feliz por el próximo lanzamiento, Axel Kuschevatzky se expresó a través de su cuenta de Twitter, red social en la que tiene casi medio millón de seguidores. “Nuestra primera serie de televisión. Staged, protagonizada por Michael Sheen y David Tennant, llega a la BBC en un par de semanas. Hoy estamos sonriendo todos los responsables de Infinity Hill”, escribió el productor y compartió el un adelanto de la comedia que se estrena en junio.

Michael Sheen protagonizó “Master of Sex”, serie por la que estuvo nominado como mejor actor en los Globos de Oro, y también realizó las películas Frost/Nixon (2008), The Queen (2006) y Medianoche en París (2011), entre otras.

David Tennant, por su parte, alcanzó su popularidad por su papel de la décima encarnación del Doctor en la serie Doctor Who. También coprotagonizó la serie de Marvel - Jessica Jones, y fue parte del elenco de Harry Potter y el cáliz de Fuego (2005).

Antes de protagonizar “Staged”, Michael Sheen y David Tennant habían trabajado juntos en Good Omens (2019), serie de seis capítulos de Amazon Prime basada en el libro homónimo de los escritores Terry Pratchett y Neil Gaiman. Allí, Sheen interpretó a un ángel, mientras que Tennant fue un demonio.