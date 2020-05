El video de la caída del Airbus A320 de PIA en plena ciudad de Karachi

Una cámara de seguridad captó el viernes el momento en que un avión de la compañía estatal Pakistan International Airlines se estrelló.

El accidente aéreo dejó como resultado 97 muertos y solo sobrevivieron dos pasajeros. Equipos de rescate pasaron la noche del viernes y este sábado entre los escombros, en la zona residencial de Karachi, buscando sobrevivientes.

El avión se estrelló cerca del aeropuerto de la capital económica paquistaní en un barrio residencial. Destrozó al menos 25 casas, provocó incendios y el caos en la zona.

"Se han recuperado 97 cuerpos, que creemos que pertenecen a los pasajeros. Pero la operación de rescate continúa y es posible que se hallen más cadáveres en los escombros de las casas", dijo a Efe el portavoz del comisionado de Karachi, Faheem Rana.

Agregó que se realizarán pruebas de ADN para identificar los cuerpos.

Otro portavoz del comisionado de Karachi, Irfan Hussain, informó que nueve personas resultaron heridas en el siniestro, de las que solo dos continúan ingresadas en hospitales.

Bank of Punjab President Zafar Masud being rescued by local heroes after the PIA aircraft crash in Karachi pic.twitter.com/SJuWFBGF5y