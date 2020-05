En Güemes hay 49 casos de dengue y ninguno de COVID

Debido a los fuertes rumores que circulan por la redes sociales de General Güemes sobre una cantidad de casos de personas que contrajeron dengue, cuya cifra sería ampliamente superior a la brindada por las autoridades competentes, el gerente del hospital Joaquín Castellanos, Rubén Villalón, decidió brindar una conferencia de prensa donde expuso en forma detallada todos los datos con referencia a casos de dengue y coronavirus en el departamento. La conferencia tuvo lugar en la sala de cine del Centro Cultural de la ciudad de Güemes, donde el disertante hizo uso de un proyector con gráficos para apoyar sus afirmaciones. “Vamos a comenzar a detallar los casos de dengue que por ahora es lo más preocupante. Los primeros casos comenzaron a aparecer en el mes de marzo, el foco estuvo centrado en barrio 1ro. de Mayo, en total se registraron 22 casos en Güemes y ninguno en otros municipios”, dijo Villalón.

Y continuó: “En abril fueron 18 casos en Güemes, uno en Campo Santo y dos en El Bordo y en lo que va de mayo registramos 5 nuevos casos en Güemes, 1 en Campo Santo y ninguno en El Bordo. Hago esta comparación para que quede reflejado que el trabajo de bloqueo que estuvimos realizando en forma conjunta con la Municipalidad, fue muy efectivo, ya que los casos no se repitieron en los mismos barrios, el foco se fue corriendo y disminuyendo, es decir que todo el trabajo realizado de bloqueo ha sido efectivo”.

“En total llevamos 49 casos en todo el departamento, pero tenemos 65 que aún están esperando resultados. Esa es la realidad que nos dan los números contabilizados por medio de las fichas que se generan por cada paciente, sin esa ficha el caso no existe y si no hay laboratorio todo es subjetivo, no podemos afirmar que hay un caso”, explicó Villalón de manera contundente.

Con respecto a las denuncias que se generan entre la comunidad sobre una cantidad muy superior de pacientes con dengue, el médico dijo que se puede decir “que existen, pero si no se hicieron atender en el hospital o en centros de salud, si no quedaron registrados con una ficha y tampoco se realizaron los análisis, es imposible que los tengamos contemplados. Mucha gente puede pensar que tiene dengue y hasta puede ser cierto, pero nosotros necesitamos generar una ficha donde queda registrado el paciente y su situación clínica. Del análisis de esas fichas obtenemos todos los datos que estamos brindando”, respondió de manera retórica.

Cumplen aislamiento

Con respecto a la situación de la pandemia por coronavirus, Villalón explicó sobre el nuevo protocolo para tratar los casos sospechosos: “Las cosas van cambiando según se generan nuevas situaciones. Nosotros hoy tenemos a 9 personas cumpliendo aislamiento en el hospital y están próximas a ser dadas de alta, pero antes del alta definitiva deberán esperar por los resultados de un hisopado final para determinar que están libres de COVID-19”.

“Esta gente llegó desde Río Negro hace 15 días; hoy, esas mismas personas con estas nuevas disposiciones no hubieran entrado a Güemes y tendrían que haber hecho la cuarentena en Salta, porque vienen de una provincia donde hay circulación del virus y el protocolo para ellos cambió. Estamos esperando por más repatriados güemenses, pero dependiendo de dónde estén viniendo van a poder llegar a sus casas para realizar el aislamiento o deberán continuar a Salta”, explicó Villalón.

El gerente general también informó sobre la forma en que se va a realizar el hisopado a aquellas personas que estén próximas a recibir el alta.