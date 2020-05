Video. Conflicto entre asentados que intentan tomar terrenos en otras zonas de la ciudad

Momentos de tensión se vivieron en el asentamiento Buenos Vecinos, ubicado al costado de la ruta 21. Según contaron integrantes de las más de 200 familias que se encuentran en ese lugar, personas que se encuentran en otros asentamientos están intentando obtener también un terreno en ese lugar. “Somos un montón ya y no hay más lugar. Vamos a cuidar para que no venga nadie más”, relató una mujer que se encuentra en el lugar. Mientras que un hombre armado con palo, dijo que “Acá no se va a meter nadie más. Yo voy a defender a mi familia".

El Tribuno transmitió en vivo

La policía se encuentra vigilando la zona para tratar de controlar la situación. Las acusaciones son que muchos de los que intentan ingresar pertenecen a grupos políticos y se encuentran armados con machetes y palos. “Quieren venir acá porque dice que en otros lugares no los dejaron. Nosotros tampoco tuvimos respuestas de nadie estamos en la misma situación”, contó otro hombre a El Tribuno.