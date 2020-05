Arano, detenido por violencia de género: Racing le abrió un sumario

Racing se pronunció sobre la situación del ex futbolista Carlos Arano, campeón con la "Academia" en el 2001 y actual técnico de la quinta división del club, quien estuvo detenido desde ayer hasta esta tarde tras haber sido denunciado en la víspera por amenazar de muerte a su ex esposa.



Arano fue detenido ayer luego de la denuncia de su ex esposa, pero recuperó la libertad esta tarde y quedó a disposición de la justicia, informó la entidad albiceleste.



La institución de Avellaneda elevó un comunicado en su página oficial en el que asegura que el ex lateral izquierdo no ejerció "violencia física" en contra de su ex pareja, situación por la que le harán un "sumario administrativo" para "verificar la gravedad de los hechos".



El descargo de Racing Club es el siguiente: "Ante los hechos de público conocimiento que involucran al Sr. Carlos Arano, entrenador de fútbol de la institución y en su momento jugador, Racing Club comunica:



1. Como informamos en su momento, el club se encuentra comprometido con la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea y las Naciones Unidas en acciones concretas orientadas a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, como así también contra toda forma de violencia en general.



2. En el caso concreto en virtud de las averiguaciones practicadas y que se trata de amenazas sin agravantes, en las que no existió violencia física, se ha decidido sustanciar un sumario administrativo, encomendado al área de Legales, para verificar la gravedad de los hechos y el desarrollo y resultado de la investigación judicial.



3. La Comisión Directiva de Racing Club reafirma su compromiso con los valores de la igualdad y el respeto, base fundamental para cumplir con el deber que tenemos como sociedad de erradicar la violencia de género".



Desde la dirigencia del club aún no decidieron si Carlos Arano continuará al frente de la quinta división del club como entrenador principal.