Djokovic, sin Federer y Nadal

El tenista serbio Novak Djokovic descartó la participación de sus colegas Roger Federer y Rafael Nadal en el Adria Tour, gira benéfica que se llevará a cabo el próximo mes en cuatro ciudades de los Balcanes.

“Rafa (Nadal) recientemente comenzó a jugar, pero no le he preguntado. Tal vez le pregunte, pero no espero que venga”, expresó en una rueda de prensa en la ciudad de Belgrado.

El suizo Federer, cuarto del ranking mundial, no podrá participar del evento debido a que se encuentra en plena recuperación de la operación en la rodilla derecha realizada en febrero pasado.

“Estoy emocionado de poder jugar frente a mi público y viajar por la región. Es humanitario y todos los ingresos de patrocinios y derechos de televisión irán a organizaciones benéficas. Mi fundación estará entre ellas”, explicó Nole sobre el tour solidario.

La gira benéfica, que comenzará en la ciudad Belgrado el 13 de junio, contará con la presencia de Alexandar Zverev, Dominic Thiem y Grigor Dimitrov, entre otros tenistas, y se disputará con sets a cuatro games en lugar de los seis habituales.

“Las estrellas mundiales que vengan tendrán la opción de elegir cualquier la organización benéfica que quieran. Van a jugar gratis, por nuestra relación y por la naturaleza humanitaria de la gira”, cerró Djokovic.

Nadal volvió a entrenar

El tenista español Rafael Nadal, número dos del ranking mundial se mostró feliz por su vuelta a las prácticas.

“Estoy de vuelta a los entrenamientos y muy contento de poder volver a jugar tenis”, dijo el español en un video difundido por la Rafa Nadal Academy.

El ganador de 19 títulos de Grand Slam regresó ayer a los entrenamientos, tras dos meses de confinamiento debido a la pandemia de Covid-19, enfermedad que se cobró la vida de 28.752 personas en España.

Rafa Nadal también anunció el regreso a la actividades de los alumnos de su academia de tenis “siempre con la distancia de seguridad, sin contacto físico y con el resto de medidas de higiene obligatorias”.

El objetivo del tenista de 33 años es llegar en correctas condiciones fìsicas al mes de agosto, donde la ATP tiene la intención de que el tenis regrese con la gira norteamericana que concluiría con el US Open 2020.