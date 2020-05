Materazzi: “Hubiese jugado gratis en Boca, era mi sueño”

El exdefensor italiano Marco Materazzi, campeón del Mundial de Alemania 2006, reveló ayer que le hubiera gustado jugar en Boca y que lo hubiese hecho gratis porque era su “sueño”.

“Podría haber jugado en Boca tranquilamente. Hubiese jugado gratis, era mi sueño. Es una experiencia que uno debe tener en la vida. Yo era jugador del estilo de Boca, vida o muerte, agresivo y duro”, manifestó Materazzi en declaraciones a la señal de cable TNT Sports.

A su vez, se refirió al paso de su compatriota Daniele De Rossi por el xeneize: “Fue a hacer una experiencia desde el corazón, para él hubiera sido más fácil dejar de jugar”.

“Sin embargo, se animó a vivir una experiencia fuerte. Cuando lo vi con la camiseta de Boca en La Bombonera, un poco me arrepentí aunque con diez años de retraso”, añadió.

Por último, el italiano habló de la final de la Copa Libertadores que se disputó en Madrid, en la que River se impuso ante Boca en 2018.

“No es ni un recuerdo ni un resultado agradable, tampoco que no se haya jugado en el Monumental. Ese partido se debió haber jugado en la Argentina y no en Europa”, concluyó.