Protesta en La Veloz del Norte por falta de pagos

Más de un centenar de trabajadores de la Veloz del Norte realizaron ayer una protesta frente a las instalaciones de la empresa, en la intersección de las avenidas Yrigoyen y Tavella, en reclamo de una deuda salarial.

Miguel Barrera, secretario general de la UTA, en diálogo con El Tribuno dijo que "a los compañeros de La Veloz (del Norte) les están adeudando parte del salario correspondiente al mes de marzo y el sueldo completo de abril. A eso se suman dos cuotas de 4.000 pesos, habilitadas por un decreto nacional, que tampoco se hicieron efectivas", dijo el gremialista.

Barrera dijo, además, que "queremos plantearle la situación a los directivos de la empresa, pero todavía no se apersonó el gerente. Nos dijeron que se encuentra reunido con funcionarios del Gobierno provincial. Quien habló con nosotros es el responsable de Recursos Humanos, pero no tiene ninguna respuesta y de él no dependen las soluciones", explicó.

Consultado sobre los aportes salariales que el Gobierno nacional realiza a las empresas para el pago de sueldos, el titular de UTA señaló: "Está trabada esa ayuda de Nación, aparentemente por desproligidades administrativas de la empresa. Es decir, no se habrían presentado en tiempo y forma los pedidos".

En tanto que desde las cuatro cámaras que nuclean a las empresas de transporte a larga distancia unieron sus reclamos por la delicada situación en la que se encuentran. Con la demora en los ATP, se mantienen a la espera de un alivio, mientras se agrava el contexto de todas estas compañías en el país.

Las cámaras ya elevaron una nota al ministro de Transporte de la Nación, advirtiendo la dramática situación de las compañías en general y de miles de sus trabajadores esperando lograr agilizar las liquidaciones ya aprobadas y la aprobación de las presentadas.