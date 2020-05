Turismo interno: con pocas reservas, ven una reactivación lenta

Mientras la Provincia estudia los nuevos protocolos para restablecer el turismo interno a partir del lunes 1 de junio próximo, si Salta continúa sin circulación viral comunitaria, en algunos hoteles ya empezaron a sonar los teléfonos por consultas y reservas, aunque hay cautela y se sabe que la reactivación será lenta.

La gerente comercial del Gran Hotel Presidente, de cuatro estrellas, y vicepresidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), Mariana Farjat, explicó que ya tiene consultas. "Hemos recibidos pedidos de reservas para gente de Orán y Tartagal que quiere venir. Evidentemente sí hay unas ganas de moverse interesantes", sostuvo.

Añadió que ayer se presentaron los protocolos para retomar la actividad. "Estoy en la mesa técnica y mañana (por hoy) nos reunimos. Evidentemente Salta demostró ser muy turística y los pueblos también. Ellos están con todas las ganas de reactivarse", indicó.

Desde el sector, analizan la respuesta de la provincia de Jujuy, que ya tuvo su primer fin de semana de turismo. "Vimos que la vecina provincia reaccionó bastante bien. Aquí hay esperanza. La gente quiere salir y volver un poco a la vida normal, obviamente con todas las medidas de seguridad y prevención", dijo.

Rafael Pontis es propietario del Hotel del Pilar y pudo reactivar su emprendimiento el martes pasado. "Tuve mi primer cliente con las mineras, desde el 16 de marzo, fecha en que cerré el hotel por la disposición del Gobierno".

Agregó: "Obviamente que tenemos fe. El panorama realmente hoy es caótico. Fuimos los primeros que cerramos y vamos a ser los últimos en abrir porque lamentablemente es así. Por lo menos, ya desde el ámbito laboral algunas actividades que requieren de los hoteles han empezado a moverse. Ojalá que todos puedan tener un mínimo de actividad para arrancar".

Otro empresario hotelero, Daniel Astorga, contó que todavía no tuvo consultas. "Veo muchas acciones de diferentes sectores como la parte privada, las Cámaras, gobiernos, que en parte me alegran, son alentadoras y significan un granito de esperanza. Sin embargo en cuanto a expectativas, cuando uno se pone a pensar en cómo puede resolverse esta situación y charla con colegas, la verdad que es un poco desalentador", expresó.

"Hay casos de gente que no quiere salir porque prefiere cuidarse y lo bien que hace. No quiere viajar. En los restaurantes hubo poca concurrencia. Creo que no va a haber un gran movimiento para los próximos meses, incluido julio. Hay solidaridad y unión de sectores pero en lo económico vamos a tener que esperar un tiempo más para decir que estamos saliendo", culminó.

Mariano García Cainzo, propietario de Delvino Boutique Hotel, en la capital salteña, de Pueblo Antiguo Cachi Hotel y la agencia Ale Turismo, también indicó que aún no tuvo consultas por reservas.

"Con estas medidas y anuncios todavía ni en las redes ni correos hemos tenido consultas. Sucede que no he promocionado porque es una posibilidad lo del turismo interno, no una aseveración. Calculo que en los próximos días vamos a comenzar con la promoción y veremos si tenemos respuestas a la demanda", manifestó García Cainzo.

Considera que las medidas son un parche para la situación tan compleja que viven los hoteleros y gastronómicos. "Estas medidas yo creo que pueden llegar a ser favorables. Son pasitos que hay que ir dando, pero creo que tenemos que analizar muy bien todo el contexto: el tema del pago de los servicios, las presiones gremiales que tenemos, las impositivas, es decir, previo a hablar de una apertura tenemos que tratar algunas exenciones en estas cuestiones para poder ayudar a caminar juntos esta nueva etapa de trabajo que viene", recalcó.

Las esperanzas están puestas en los feriados para conmemorar el fallecimiento del general Güemes: el lunes 15 de junio (nacional) y el miércoles 17 de junio (provincial).

"Considero que el fin de semana largo sí va a haber movimiento en los hoteles y destinos turísticos como Cachi, Cafayate, Iruya y eventualmente los otros fines de semana, los sábados posiblemente", sostuvo García Cainzo.

Solicitan la extensión de horario

Desde la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta expresaron que se nota la inquietud de la gente por salir pero que todavía se tienen que resolver algunas cuestiones que dependen del Gobierno provincial. “Una de ellas es la extensión del horario de cierre de los restaurantes porque este turismo interno va a significar que el salteño de capital viaje, pero también que mucha gente del interior venga a Salta capital, es decir, esto va a ser un intercambio y que la gente pueda disfrutar la gastronomía en un horario acorde es primordial”, sostuvo el presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, Eduardo Kira.

Otra temática que se plantea desde la Cámara es la apertura de los patios de comida de shoppings como restaurantes. “Serían atendidos por mozos. Los comensales se sentarían y harían el pedido. Esto también va significar que la gente tenga un poco para pasear”, destacó.

Kira hizo hincapié en la fuerte atracción turística que tiene la capital salteña, pero indicó que también buscarán promocionar los recorridos de Valles, la Puna y Las Yungas. “Hay mucha gente que está en un departamento hace 70 días y el que tenga los medios económicos evidentemente va a buscar salir”, manifestó.

Señaló que el turismo interno significará apenas un paliativo, aunque importante para algunos pero para nada será una solución económica porque Salta está preparada para el turismo masivo. “Los precios van a bajar porque la oferta es tanta que va a haber una pelea con el tema de precios. En Jujuy los descuentos en los hoteles son sumamente importantes. Vamos a tener precios acomodados para que la gente pueda salir, lo cual quita más rentabilidad”, finalizó Kira.



Con otras provincias

El ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña, se reunió en San Antonio de los Cobres, Cachi y San Carlos con referentes del sector turístico y funcionarios con el objetivo de conocer la situación que atraviesa cada lugar y poder llegar a un consenso que permita la próxima apertura del turismo interno con todos los cuidados necesarios para visitantes y locales.

Además, agregó que se está trabajando para que, en el futuro, en una segunda fase, el turismo se pueda realizar con otras provincias “en un corredor seguro”.