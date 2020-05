Caos y toque de queda en Minneapolis: detuvieron al policía acusado de matar a George Floyd

Derek Chauvin, el policía blanco que presionó con la rodilla el cuello del afroamericano George Floyd, quien perdió la consciencia y murió minutos después, ha sido detenido y acusado formalmente este viernes de asesinato y homicidio involuntario, cuatro días después de la tragedia que ha desatado protestas en contra de los abusos policiales a la comunidad negra en Estados Unidos.

Hundreds of protesters are marching across Downtown San Jose and chanting through masks, in the wake of Minneapolis resident George Floyd’s death.@SJSpotlight pic.twitter.com/j1dnhcWx99