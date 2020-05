El hockey está en camino de volver a las canchas

Mientras en Salta ya 18 deportes han retomado su actividad o lo harán en los próximos días, otro grupo espera con paciencia su turno de volver a la cancha, con las restricciones que exigen los protocolos. Ese grupo está conformado en su mayoría por deportes grupales como el hockey, el rugby o el fútbol. Algunos ya están en vía de estudio y se espera la aprobación por parte del Comité Operativo de Emergencia (COE) y de autoridades de Nación.

Dirigentes de la Asociación Salteña de Hockey se reunieron ayer con funcionarios de la Secretaría de Deportes de la Provincia para evaluar los próximos pasos que se darán en el camino que espera terminar con el regreso a los entrenamientos del hockey salteño.

La ASH presentó su protocolo días atrás y ayer fue el momento del cara a cara para pulir detalles para que el plan siga por las vías correspondientes.

“El secretario de Deportes (Marcelo Córdova) nos comunicó que después de abrir el fútbol 5 y los gimnasios venían los deportes de conjunto. Nosotros ya presentamos el protocolo, va a pasar a estudio por el COE, si lo aprueba lo pasan a Nación para que ellos autoricen la actividad”, señaló Jorge Gómez, presidente de la ASH.

El dirigente estuvo acompañado por miembros de la comisión directiva, mientras que por Deportes estuvieron Córdova y los subsecretarios Inés Bennassar y Federico Abud.

“Nosotros le transmitimos el deseo y las ganas de los clubes de primeramente entrenar. Pensamos que el hockey dentro de los deportes de contacto es el que menos contacto tiene entre los jugadores. Hay que tener paciencia y esperar que la sociedad siga cumpliendo, que nos cuidemos, que el virus no circule y después comencemos a entrenar y luego a competir”, agregó Gómez a El Tribuno.

“No quisieron dar fechas porque ellos mismo dijeron que no pueden prometer nada, porque no depende de ellos. Estamos más cerca, ese es el objetivo. Puede ser en una semana, en quince días o en un tiempo indeterminado, estamos a la espera”, añadió el presidente de la ASH.

“Los clubes están muy ansiosos por volver a entrenar. Desde la Asociación ya cumplimos con las capacitaciones online, los clubes entrenaron con Zoom. Las capacitaciones fueron de mesa de control, de entrenadores y ahora estamos por largar una de árbitros. Hicimos cosas para mantener el espíritu, para que no se apague la efervescencia y el sentimiento por el hockey”, dijo Gómez.

En la ASH quieren ir paso por paso. Primero buscan la aprobación del protocolo que les permita volver a los entrenamientos y después será el tiempo de pensar en como organizar la competencia en el segundo semestre del 2020. Si bien no hay un programa establecido, la entidad planifica jugar todos los fines de semana, sumar fechas dobles y disputar dos torneos hasta fin de año.

Si pueden comenzar a competir desde julio le daría la posibilidad de jugar esos dos torneos completando el Iniciación del que solo se llegó a jugar una fecha en marzo pasado. Si la competencia regresa en agosto la brecha de tiempo de acorta y eso obligaría a la ASH a reducir el formato de competencia.

También está dentro de sus objetivos organizar el Campeonato Argentino de menores de 19 años (con 16 equipos) en octubre próximo, que por ahora se mantiene en el calendario de la Confederación Argentina de Hockey.