El gobierno de Jujuy advierte que por la falta de recursos podría dividir el pago de salarios públicos

El Ministerio de Hacienda de Jujuy dio a conocer el cronograma del pago de haberes para los empleados provinciales, pero advirtió que aún se gestionan los recursos y que de no obtenerlos se aplicará un plan alternativo, bajo el cual se dividirá la liquidación de los salarios que superen los 30 mil pesos.



"El Gobierno tiene la intención de llevar adelante el cronograma, pero para cumplirlo necesitamos otros recursos además de la coparticipación y de los recursos provinciales", señaló en las últimas horas el ministro de Hacienda jujeño, Carlos Sadir, al informar que las fechas de pago fueron fijadas entre el 6 y el 10 de mayo.



Sobre los recursos que faltan, indicó que "tienen que ver con la autorización otorgada por parte de la Legislatura provincial para endeudar a la provincia en la toma de un crédito, lo cual todavía no pudo concretar".



"En este caso ya venimos gestionando ante el Fondo Fiduciario de Desarrollo provincial, en la órbita de Hacienda de la Nación", pero es "una gestión que todavía no ha resultado. Venimos haciendo trámites y faltan lunes y martes como días máximos que necesitamos para poder obtener esos recursos".



El funcionario mencionó que en la medida en que no se consigan esos fondos, en el gobierno de Gerardo Morales "se ha planteado un plan alternativo de pagar durante los días mencionados pero hasta la suma de 30 mil pesos".



"Los que ganan menos cobrarían el sueldo entero y a aquellos que cobran más, el saldo restante se les pagaría entre el día viernes 15 y el sábado 16", concluyó Sadir.