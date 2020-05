Ginés González García: “Después del 10 de mayo debemos empezar a tener actividades sociales y productivas”

El ministro de Salud dijo tener “certeza” sobre que Argentina no sufrirá el impacto que hoy padecen países como Italia o España. También se refirió a la nueva etapa del aislamiento: "No se puede pensar que la sociedad va a vivir en cuarentena en forma permanente". Aclaró también que esas decisiones no las toma él.