Argentina planifica su próximo oro de la mano de un salteño

Desde su casa en Talapampa, el salteño Diego Rodríguez sigue planificando el camino hacia la defensa del oro olímpico en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollarán en Dakar (capital de Senegal) en 2022. Es una experiencia que ya conoce puesto que integró el staff técnico del seleccionado juvenil de rugby seven que se colgó la medalla dorada en los últimos juegos realizados en Buenos Aires en 2018. Esta vez le tocó a él ser el encargado de armar el equipo y llevarlo a ganar una nueva medalla.

El rugby sevens hizo su debut en los Juegos de la Juventud en Nanjing, China, en 2014, luego se jugó en Buenos Aires en 2018 y en Dakar, jóvenes de ambos géneros menores de 18 años volverán a competir. El Comité Olímpico Argentino ya confirmó al rugby como uno de sus deportes.

Habiendo sido colaborador de Lucas Borges en el oro obtenido en 2018, Rodríguez está ahora a cargo del proyecto 2022, que comenzó el año pasado. Los jugadores nacidos en 2004 y 2005 serán los que por edad podrán competir en la capital de Senegal.

“En Argentina hay unos 15.800 jugadores de la clase 2004 y calculamos un número semejante para la 2005,” cuenta el salteño al explicar los objetivos de un trabajo que le permitirá ver a cientos, miles, de jugadores antes de llegar al plantel definitivo.

Ese proceso comenzó el año pasado, en los Juegos Evita, en los que las 23 provincias presentaron equipos de seven. “Allí vimos unos 150 jugadores,” cuenta Rodríguez desde las afueras de Salta.

Luego tuvo sus dos primeras concentraciones nacionales en noviembre de 2019 y en febrero de este año. Esa segunda concentración, en febrero de este año, se hizo aprovechando una semana de orientación olímpica de la que participaron distintos deportes.

“Fue muy bueno porque se vivió como en los Juegos, con todos los deportes integrados; solo salíamos para ir a entrenar donde pudimos compartir prácticas con Pumas 7s, que se preparaban para el Circuito Mundial”, contó Rodríguez, exjugador de Gimnasia y Tiro.

“En esos días hubo charlas de preparación, doping, valores, estuvieron Agustín Pichot, los exfutbolistas Juan Sebastián Verón y Marcelo Gallardo, entre otros, charlando con los deportistas”, dice Rodríguez, de 47 años.

Una de las muchas dificultades que se presentan con el coronavirus es la falta de certeza respecto a cuándo y cómo volverá la normalidad. “Vamos a ver lo que más se pueda; mi proyecto se atrasa, pero por el momento no tengo que modificar más que las fechas de lo planificado. Cuando se pueda, recomenzaremos la tarea”, dijo el salteño.

Rodríguez trabaja con los 18 centros de alto rendimiento que tiene la Unión Argentina distribuidos en el país, pidiéndoles que sugieran jugadores y junto a los clubes empiezan a surgir nombres; luego se trabaja con las cinco academias nacionales.

¿Cuál sería el éxito para esta camada? Rodríguez lo define así: “La misión es hacer el scouting y descubrir jugadores para el futuro, para el seven y para el quince. Ese es mi trabajo. Es el objetivo de dos años. Una vez que nos subamos al avión, el objetivo del torneo es ganar todos los partidos. Es el objetivo de dos días de competencia”.