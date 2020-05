El deterioro de la ruta 23 casi provoca una tragedia

Un camión perdió una de su ruedas mientras circulaba por la ruta 23 entre Cerrillos y Rosario de Lerma, lo que pudo ocasionar una tragedia de no ser por la pericia y la reacción del chofer para controlar el vehículo pesado que terminó en la banquina. De esta manera el accidente no pasó a mayores y no hubo que lamentar heridos.

Durante la semana los vecinos de Rosario de Lerma hicieron escuchar sus reclamos por el pésimo estado de la ruta 23 que conecta Rosario de Lerma con el resto del Valle de Lerma.

Hace unos meses atrás se había anunciado la repavimentación que iba a comenzar en mayo, pero hasta el momento no hay novedades al respecto y ya estamos en la víspera de junio. De todos modos, los rosarinos están acostumbrados a las dilaciones en este tema. Hace décadas que la ruta provincial se deteriora y solo se parcha lo escandaloso para continuar por años con el mismo problema. Ojalá en el transcurso de este año y con nuevos gobiernos municipal y Provincial, la promesa se cumpla. La ruta presenta baches, banquinas angostas y falta de luminarias.