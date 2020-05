¿Quién es Elon Musk, el empresario que quiere conquistar el espacio?

El sudafricano Elon Musk, dueño de la compañía Space X que este sábado envió junto a la NASA la nave Crew Dragon hacia la Estación Espacial Internacional , es el físico, emprendedor y multimillonario que está hoy en día en la vanguardia de los viajes espaciales ya que, tal como él mismo asegura, en el futuro se podrá ‘estar entre las estrellas‘.

‘Deseas despertarte por la mañana y pensar que el futuro será grandioso, y de eso se trata ser una civilización espacial. Se trata de creer en el futuro y pensar que el futuro será mejor que el pasado. Y no se me ocurre nada más emocionante que salir y estar entre las estrellas‘, asegura Musk sobre su ‘misión‘ en Space X, una de las compañías que fundó y que dirige junto a otras como Tesla, Neuralink y The Boring Company.

Como diseñador principal en SpaceX, Musk supervisa el desarrollo de cohetes y naves espaciales para misiones a la órbita de la Tierra y con la que busca llevar humanos a Marte. ‘En 2008, el SpaceX Falcon 1 fue el primer cohete de combustible líquido desarrollado de forma privada en alcanzar la órbita, y SpaceX hizo historia en 2017 al volver a volar un cohete Falcon 9 y una nave espacial Dragon por primera vez‘, cuenta el sitio de Space X.

‘Poco después, Falcon Heavy, el cohete operacional más poderoso del mundo, completó su primer vuelo en 2018. En 2019, la versión de la nave espacial Dragon con capacidad de tripulación de SpaceX completó su primera misión de demostración‘, agrega.

Hoy, la compañía volará con astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional por primera vez, por eso en su cuenta de Twitter Musk puso como tuit fijado el 22 de mayo: ‘Abran sus ojos, miren hacia el cielo‘.

Sobre la base de estos logros, SpaceX está desarrollando Starship, un sistema de transporte totalmente reutilizable que llevará tripulación y carga ‘a la Luna, Marte y más allá‘, según aseguró Musk, quien se jacta de que su empresa ‘será la primera compañía privada en llevar humanos‘ al espacio exterior.

‘SpaceX persigue el objetivo a largo plazo de convertir a los humanos en una especie de múltiples planetas creando una ciudad autosuficiente en Marte‘, se precisa en el sitio web y aseguran que ‘está trabajando en una próxima generación de vehículos de lanzamiento totalmente reutilizables que serán los más poderosos jamás construidos, capaces de transportar humanos a Marte y otros destinos en el sistema solar‘.

‘Marte es uno de los vecinos habitables más cercanos de la Tierra. Marte está aproximadamente a la mitad de distancia del Sol como la Tierra, por lo que todavía tiene luz solar decente. Hace un poco de frío, pero podemos calentarlo. Su atmósfera es principalmente CO2 con algo de nitrógeno y argón y algunos otros elementos, lo que significa que podemos cultivar plantas simplemente comprimiendo la atmósfera‘, asegura la web.

Musk, que tiene una fortuna superior a los 43.000 millones de dólares, lo que lo ubica dentro de las 20 personas más ricas del mundo según la revista Forbes, en la empresa Tesla se encarga del diseño de productos, ingeniería y fabricación global de vehículos eléctricos, productos de baterías y productos de energía solar de la compañía.

Musk también es CEO de Neuralink, que está desarrollando interfaces entre cerebros y máquinas de banda ancha ultra alta para conectar el cerebro humano a las computadoras, según se precisa en la web de Tesla.

También lanzó The Boring Company, que combina tecnología de túneles rápida y asequible con un sistema de transporte público totalmente eléctrico para aliviar la congestión urbana y permitir viajes de alta velocidad y larga distancia.