Repatriados salteños denuncian que no tuvieron ningún tipo de control durante el cumplimiento de la cuarentena

María Martínez, una mujer que el pasado 21 de abril llegó en un colectivo privado desde Capital Federal junto con otro 40 pasajeros denunció que no hubo ningún control durante el período de cuarentena que ella realizó

En diálogo con Radio Salta, la mujer contó que al llegar a nuestra ciudad, alquiló con otras cuatro personas un departamento para cumplir con los 14 días de cuarentena para descartar la posibilidad de contagio del COVID-19.

“Llegamos en el micro de una empresa privada.Para salir tuvimos que presentar un permiso de circulación , el DNI y nada más. Cuando llegamos a Salta nos pidieron la dirección donde íbamos a realizar la cuarentena. La mujer contó también que los hicieron pasar por la cabina desinfectante y que luego cada uno se debía ir en remis al lugar de la cuarentena, sin escolta policial. “Nos podríamos haber ido a cualquier lugar porque no estabamos controlados.“Nos ofrecieron un lugar donde quedarnos, pero nosotros elegimos alquilar un departamento por cuenta propia entre tres personas más.

Tras haber cumplido con los 14 días de aislamiento remarcó que desde que llegaron nunca nadie los fue a controlar. “Estuvimos esperando todo los días, pero nadie llegó. Sabíamos que no podíamos salir, solo recibíamos cadetes. Se también, sin dar nombres, de gente que vino con nosotros y no cumplió con el aislamiento. Nosotros hicimos la cuarentena por una cuestión de respeto a nuestros familiares y a la gente”.

A pesar de haber cumplido con la cuerentena contó que nunca les explicaron cómo proceder al terminar la cuarentena y que se enteraron de la presentación de una declaración jurada tras llamar a la Policía para preguntares si alguien los iba a ir a visitar. “Llamamos varias veces hasta que un día una chica que nos atendió nos dijo que teníamos que declarar esa declaración”.