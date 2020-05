Sin desfiles y solo en las redes, se celebró el Star Wars Day

Sin desfiles debido a las restricciones establecidas para contener el coronavirus pero con una intensa actividad en redes sociales, este 4 de mayo se celebró (una vez más) el Star Wars Day o Día Mundial de La Guerra de las Galaxias.



Miles de fans de la saga creada por George Lucas festejan la fecha con fotos, fragmentos de películas y frases de la franquicia cinematográfica con el hashtag MayThe4thBeWithYou. Pero, ¿por qué se celebra este lunes el Star Wars Day?

La explicación no tiene origen galáctico ni evoca un triunfo clave de La Resistencia sino con una publicación en el London Evening News del 4 de mayo de 1979.

Se trataba de una nota de prensa en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como Primera Ministra del país.

"May the fourth (4th) Be With You, Maggie. Congratulations", decía este texto que dio lugar a un juego de palabras por la similitud sonora con el saludo Jedi «may the Force be with you» (que la fuerza te acompañe). Además, frase emblemática en la saga.

Pasaron unos años hasta que ese juego de palabras y la celebración se hicieron populares. Recién en 2011, el Underground Cinema de Toronto (Canadá) organizó un festival de cine este día que se celebró junto a otras actividades como un concurso de cosplay, las mejores películas homenaje a la saga hechas por fans, parodias y otras expresiones artísticas ligadas a La Guerra de la Galaxias.

66666

Desfile de 2019

La iniciativa tu tanto éxito que se repitió al año siguiente y fue imitada en muchos otros lugares. De hecho, desde entonces distintas ciudades en todo el mundo organizan convenciones, encuentros de fans, desfiles y ciclos de cine de Star Wars el 4 de mayo