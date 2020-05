La crisis adelantó los tiempos en los comercios de Orán

Desde el lunes se pueden ver abiertos comercios no exceptuados.

En medio de la pandemia y la cuarentena obligatoria, la crisis se agrava para muchos sectores, entre ellos los comercios ligados a la venta de indumentaria. La desesperación parece tener un límite, ya que muchos de ellos por la necesidad decidieron abrir.

Noemí Zelaya, comerciante de calle Alvarado, sobre la apertura de los negocios del centro de Orán frente a la crisis por la cuarentena señaló en Radio A: "No he visto que nadie se haya acercado a los más de 70 comerciantes del centro. Estamos peleándola nosotros y decidimos abrir. Si cierran a uno, veremos qué hacemos". Explicó que hace más de diez días esperan respuestas al petitorio que elaboraron, pero los gastos que deben enfrentar los locales como luz, teléfono, renta y demás hicieron que la espera se transforme en desesperación y esto llevó a que decidan reabrir sus puertas.

Zelaya manifestó que es "irrisorio" impedir que los negocios no abran cuando sí se lo permitió al mercado de abasto. "¿De qué me están hablando? Si tenemos un mercado lleno de gente y sin medidas de precaución". La comerciante expresó que en su caso, el negocio es familiar, pero hay locales que cuentan con muchos empleados. "Me asusto al pensar que mucha gente se va a quedar sin trabajo", contó.

Por su parte otros comerciantes de venta de ropa se mostraron pesimistas con el sistema de delivery. "El sistema no nos ha funcionado. Hasta hoy podemos sostener la situación, pero ya no. Ninguno puede más pagar alquiler. Los grandes comerciantes de Orán están en graves problemas por cheques, es una locura. Estamos desesperados".

Perdiendo la calma

La titular de la Cámara de Comercio e Industria de Orán, Mabel Bruno, expresó su preocupación por la situación económica que vive el sector manifestando: "Los comerciantes están perdiendo la calma".

Además dijo: "Venimos trabajando con los comerciantes. Estamos tratando de conseguir la autorización para que los comercios abran". Aseguró que está convencida de que "el lunes se comienza a normalizar todo, pero esto no se termina acá, esto continuará, pero todos necesitamos que se respeten las medidas, pero esto depende de todos".

On line

Bruno resaltó en medios locales la "flexibilidad" del intendente González, ya que Orán fue unas de las "primeras ciudades donde se ofreció al comercio trabajar de manera online" mediante la plataforma "Tienda Salta" que posibilita realizar la venta vía telefónica, whatsapp o redes sociales. Pero una de las desventajas, manifestó, es que los vecinos "no se quieren involucrar con la tecnología".

No hay garantías de nada

Mabel Bruno explicó que si bien desde el municipio se solicitó la flexibilización para los comercios, esto no garantizaría que se pueda “salvar la venta” debido a que el consumo de la población ha disminuido.

“Ojalá que se venda más si se abren las puertas de los negocios”, manifestó la dirigente del Comercio.