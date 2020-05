La camiseta de Diego será subastada para el mundo

Más vale tarde que nunca. Las camisetas autografiadas por Diego Maradona destinadas para colaborar con la económica de Juventud Antoniana se hacen desear. Los dirigentes del club de calle Lerma y San Luis deberán esperar hasta hoy para tener en sus manos el codiciado y esperado premio que mando el “10”, el cual sin lugar a dudas revolucionó en mundo antoniano porque no todos los días los hinchas tienen la oportunidad de adquirir un objeto que podría ser considerado invaluable para los amantes del fútbol.

Los dirigentes de Juventud, conscientes de interés que significa poseer algo el Diego, se reunieron ayer para debatir y la manera que utilizarán para generar dinero con la prenda firmada por el jugador considerado como “el mejor de todos los tiempos”.

“Me reuní con dos miembros de la comisión directiva, Sergio Ten y Federico Carrasco, Riky Gómez, quien fue el ideólogo y le agradeceré el gesto eternamente el querer colaborar más allá que no es su función, y José Romero para hablar de algunas cosas de las inferiores y sobre la subasta”, explicó Gustavo Klix, presidente de Juventud en diálogo con El Tribuno.

Los dirigentes antonianos no quieren dejar nada al azar y planificaron minuciosamente la subasta: “Queremos hacerlo con mucha prolijidad y transparencia como nos manejamos desde que asumimos, en un principio la idea es hacer una subasta por Mercado Libre hacia todo el mundo y en dos etapas. La primera camiseta, la celeste y blanca, sería para los primeros días de junio coincidentemente con el año 86 cuando se produce el debut de la Selección argentina”, contó con lujo de detalle el titular santo y agregó: “La segunda, la azul, para el 22 de junio que es el día que argentina juega contra Inglaterra y Maradona hace el gol que todavía estamos festejando”, adelantó la máxima autoridad de Juventud.

“Con la tercera camiseta queremos devolverle el cariño de alguna manera a la gente nuestra, independientemente del club que sean, y provincias vecinas, sacaremos una rifa a un precio accesible”, explicó Klix y no dudó en destacar: “Estoy muy agradecido con Maxi Caire y obviamente con Diego Maradona”. Por último, el presidente de Juventud, expresó: “Elegiremos algún comedor que la esté pasando mal y vamos a destinar parte del dinero de la rifa”.