Otro ex Chicago Bulls criticó a Michael Jordan

Craig Hodges, excompañero de Michael Jordan en el Chicago Bulls campeón de 1990/91 y 1991/92, lo criticó por “todo el circo de la cocaína” en la serie documental The Last Dance, que resume los seis anillos de NBA en ocho años de la franquicia y la historia de sus estrellas, y en la que el astro confesó secretos del vestuario en sus inicios.

“Nosotros los jugadores somos una fraternidad, y me disgustó escuchar todo el circo sobre la cocaína. Pensé que jugadores de ese equipo quizá se sentaron a ver el capítulo con sus familias y se vieron obligados quizá a explicarles a sus hijos esa situación”, apuntó.

Jordan, en los primeros capítulos emitidos por la cadena estadounidense ESPN y la plataforma de streaming Netflix, ventiló que en el plantel de mediados de los ochenta se “tomaba cocaína, se fumaba y se bebía cerveza en el vestuario y en las concentraciones”.

Además, Hodges, tirador en el bicampeonato de inicios de los noventa, también atacó a Jordan porque tildó de “egoísta” a Scottie Pippen, una de las figuras que tenía un contrato bajo dentro de la franquicia y se perdió parte de la temporada 1997-98 por una operación.

“La parte de Pippen diciendo que era egoísta. Vamos hombre, vamos. Y también lo del último capítulo con Horace Grant. Le quiero hacer saber a MJ que eso no está bien. Horace no merece ese trato por las Jordan Rules. Estoy un poco enojado por cómo entrevistaron a todos, menos a mí”, cerró Hodges, de 59 años.