Cerrillos, con la basura debajo de la alfombra

El pacto de los Cerrillos; Manuel J Castilla; la capital del Carnaval; la zamba "La Cerrillana"; la puerta de acceso a todo el valle turístico de Salta. Sin dudas los cerrillanos tienen motivos más que suficientes para sentirse orgullosos de su tierra. Ese pedazo de suelo salteño, corazón mismo del Valle de Lerma, es en definitiva un bastión histórico y cultural, que late con vida propia y que se muestra con todo el amor propio a los visitantes del país y del mundo.

Pero de un tiempo a esta parte, los vecinos de este maravilloso lugar han dejado de lado el saludable orgullo del "ser cerrillano". En sus calles ya no se respira el mismo ambiente. Ya no se palpita ese encanto que "crece como una abierta claridad asombrada", como tan bien lo supo escribir en sus versos el "Barba" Castilla. No. Ya nada es lo mismo. Y lo peor de todo es que no se le puede echar la culpa a la pandemia. Este clima es previo y sus actuales consecuencias totalmente previsibles, fueron muchas veces anticipadas por este medio.

El caso de dengue grave en Cerrillos no es otra cosa que el eslabón más actual de una cadena de inacciones, manifestada patéticamente en la anorexia política y la falta de gestión en el gobierno municipal.

La calidad de vida de la población reparte responsabilidades por igual entre los gobernantes, pero la primera tarea le corresponde, por lógica, al gobierno más próximo, es decir al intendente, sus funcionarios y concejales. En ellos recae la competencia de garantizar la aplicación de políticas que garanticen derechos elementales de la gente, como la salud.

En Cerrillos este razonamiento ha dejado de existir. Una recorrida por sus calles deja ver nítidamente el descuido. Microbasurales y acumulación de residuos domiciliarios son una constante en los barrios que se alejan de la ruta nacional 68. Incluso en este sector de acceso, los restos de poda se transforman en montañas humeantes de mosquitos, sin que a las autoridades les preocupe.

El caso de dengue grave que se confirmó en las últimas horas, se ubica en calle 3 febrero, a escasos metros de donde se encuentra la escuela Gobernador Solá. El establecimiento contiene a la matrícula más numerosa de la educación primaria en toda esa parte del Valle de Lerma.

Ayer, luego de confirmado el caso, se pudo ver a cuadrillas en la zona en tareas de fumigación y es de esperar que en las próximas horas, cuando el agua ya llegó al cuello, se trabaje con el desmalezamiento. Pero todo ese montaje a destiempo no arregla nada. Al contrario; solo oculta la basura debajo de la alfombra.

El caso particular de los residuos guarda detalles poco claros en torno del esquema de gobierno de la intendenta Yolanda Vega. Como referencia se encuentra aquel caso en el que un empleado de la comuna, arruinó un camión batea recientemente adquirido, y destinado a la recolección. El servicio se vio seriamente afectado desde aquel entonces y no hubo explicaciones certeras sobre el seguro del vehículo, ni justificaciones por resarcimientos o sanciones ante el hecho que quedó tapado, también "bajo la alfombra".

Mientras tanto el pulso político del pueblo va por otro lado. Un concejal que incumplió con la cuarentena pese a ser miembro del Comité de Emergencias, recibió visitas de Buenos Aires y activó el protocolo para todo el barrio. El escándalo también activó amenazas de renuncias dentro del cuerpo deliberativo, escenario donde se retomaron actividades luego de una polémica inacción, duramente cuestionada.

Mientras tanto, en el Ejecutivo, la hoguera de las vanidades carboniza a funcionarios de Desarrollo Social que se tomaron fotos sin la intendenta.

Evidentemente algo pasa en Cerrillos y hasta aquí las cosas venían ocultas, pero el caso de dengue amenaza con levantar la alfombra y dejar al descubierto todo lo que allí se esconde. Eso es algo que se respira por estas horas en esa ciudad.

Cerrillos tiene su peso en la historia y la cultura de Salta. Hace tiempo dejó de ser el pueblito pintoresco para transformarse en parte importante del área metropolitana de la Capital salteña. Todo lo que ocurra en sus calles tendrá implicancias en el resto de la gran urbe, lo cual deja sin argumentos la visión pueblerina de sus funcionarios. El error es pensar que Cerrillos es una isla bonita y que no forma parte del Gran Salta. Evidentemente Yolanda Vega está muy mal asesorada.