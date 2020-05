Leche a 30 pesos y pan a 40 el kilo: ¿Cómo hizo una localidad tucumana bajar los precios?

La iniciativa la tuvo el delegado comunal hace tres meses, antes incluso de que comenzara la cuarentena. “¿Y si buscamos la manera de garantizar precios bajos en algunos productos indispensables?”, se preguntó entonces Juan Carlos Bernald, delegado de la comuna El Manantial, una localidad pegada a San Miguel de Tucumán, donde viven cerca de 30 mil personas.

“El primer objetivo era ver cómo podíamos bajar la inflación en algunos productos de primera necesidad y al mismo tiempo potenciar la economía regional de la localidad. Es decir, no solo tener buen precio en algunos productos sino también potenciar a los almacenes de la zona”, cuenta Juan Carlos.

“En un principio pensé hacer un mercado central en El Manantial (aun no había cuarentena), pero me di cuenta de que iba a generar la destrucción de economías familiares, porque muchos almacenes viven del negocio, y un mercado central los perjudicaría. Entonces se me ocurrió juntar a todos los comerciantes y proponerles que hagamos compras directa de fábricas”, agrega.