La F-1 se sumó al repudio del crimen por racismo

La Fórmula 1 condenó el crimen del ciudadano afroamericano George Floyd, producido a manos de la policía de los Estados Unidos, y le respondió de esta manera al campeón mundial Lewis Hamilton, quien había cuestionado que la máxima categoría automovilística no repudiaba la segregación racial.

El piloto británico, seis veces campeón mundial, insinuó horas atrás que la F1 era “racista”, al no alzar la voz contra el asesinato del individuo de raza negra, registrado el lunes pasado en la ciudad de Minneápolis, a manos del policía de tez blanca, Derek Chauvin.

El también inglés Lando Norris, piloto de McLaren, se hizo eco de los reclamos del moreno actual campeón del mundo y escribió en sus redes sociales: “Tengo fans y seguidores. Y tengo poder para liderar e inspirar a muchos. Esta vez te pido que hagas algo y actúes.

Por su parte, el monegasco Charles Leclerc también se refirió en Twitter al episodio y remarcó sentirse “incómodo compartiendo en las redes sociales sobre toda la situación. No me he expresado antes y estaba equivocado”, según registró el portal Motorsport.

“El racismo se debe combatir con acciones, no con silencio. Es nuestra responsabilidad denunciar la injusticia. No te quedes callado. Yo me planto”, agregó el representante de la escudería Ferrari.

El canadiense Nicholas Latifi, que será debutante este año en la Fórmula 1 en Williams, publicó -además- en sus cuentas de redes sociales una foto en la que solicita justicia por Floyd.

El actual piloto de Renault, Daniel Ricciardo, admitió haber sentido “vergüenza, por lo que le sucedió a George Floyd y lo que sigue sucediendo en la sociedad”.

“Ahora más que nunca necesitamos estar juntos, unidos. El racismo es tóxico y debe abordarse no con violencia o silencio, sino con acción y unidad”, agregó el expiloto de Red Bull.

Por último, el equipo Mercedes, la marca alemana que tiene a Hamilton como piloto titular, también apoyó la petición del británico y sostuvo que “la tolerancia es el elemento principal de nuestro equipo y nos enriquecemos por la diversidad en todas sus formas”.

Sin lugar a dudas que la muerte de George Floyd repercutió a nivel mundial y tocó de lleno a todo el ámbito deportivo.