Una habilitación a medias para las actividades grupales

El COE habilitó en toda la provincia las actividades deportivas cuya práctica no supere el número de diez personas, pero antes deben aprobarse los protocolos correspondientes a cada disciplina deportiva.

En el Boletín Oficial de Salta se hizo pública ayer la resolución del Comité Operativo de Emergencia (COE) que habilita las “actividades y disciplinas deportivas y de afición, cuya práctica no supere el número de 10 (diez) personas en espacios reducidos”. En principio hubo confusión sobre la resolución, pero el secretario de Deportes de la Provincia, Marcelo Córdova, aclaró la normativa y para quienes se aplica.

Varios representantes de asociaciones y federaciones de nuestra provincia tomaron esta resolución como la habilitación a los entrenamientos. En parte es así, pero el artículo segundo de la resolución expresa que para que se lleven a cabo las actividades es necesario que se aprueben los protocolos específicos de cada disciplina.

“Los deportes que involucren esa cantidad de gente estarán habilitados después que se aprueben los protocolos”, señaló Córdova a El Tribuno. “Ahora estamos esperando la aprobación de Nación, de la Jefatura de Gabinete, por ser una ciudad de más de 500.000 habitantes”, agregó el funcionario provincial.

En la Secretaría de Deportes ya se han presentado los protocolos de activación de la mayoría de las disciplinas de conjunto con mayor número de practicantes en nuestra ciudad y solo los representantes del básquet local no cumplieron aún con la presentación de su plan para retomar los entrenamientos. Entre las disciplinas que presentaron su protocolo y esperan por su aprobación están rugby, béisbol, sóftbol, hockey, vóley, entre otras. Córdova aclaró que por ahora el fútbol profesional no entra de ese grupo y sí el fútbol 5.

Según estimaciones de Córdova, la aprobación podría darse en el transcurso de esta semana y recién la próxima podrían retomarse los entrenamientos.

En los protocolos a los que pudo acceder El Tribuno todos cumplen con la normativa que pide el COE, grupo de hasta 10 personas en espacios reducidos. Por ejemplo, la Asociación Salteña de Hockey (ASH) expresa en su plan que a los entrenamientos “solo podrán asistir 8/10 jugadores”. Además, se debe respetar la distancia de tres metros.

En el caso del rugby se especifica que se entrenará en “grupos pequeños en línea con las medidas gubernamentales vigentes en el momento”. De esa forma se reducen los riesgos de contagio. Otras actividades como el vóley y el béisbol también cumplen con las normas que establece la resolución del COE.

El artículo 3 de la resolución además establece que todas las actividades deberán ser reguladas por los ministerios de Turismo y Deportes y de Producción y Desarrollo Sustentable. En la reglamentación se deberán establecer los días, horas y lugares donde se podrán realizar las mismas, sin superar el límite horario de las 20.

Así están dadas las reglas para retomar las prácticas en los deportes en conjunto. La habilitación está, pero para volver definitivamente a las canchas habrá que esperar unos días más hasta la aprobación de los protocolos correspondientes.