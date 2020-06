Torino y Parma reanudarán la liga italiana el 20 de junio

La Serie A oficializó este lunes el nuevo calendario para terminar la temporada 2019-2020 con el partido entre Torino y Parma, que marcará el regreso del fútbol el 20 de junio y que abrirá un ciclo de 124 encuentros en el espacio de 44 días.

Tras recibir el visto bueno del Gobierno para reanudar la temporada, la liga italiana organizará la casi totalidad de los partidos por la noche, con comienzo a las 21.45 (16.45 hora de Argentina), y solo algunos a las 17.15 (12.15 de Argentina) y a las 19.30 (14.30).

El campeonato fue interrumpido a causa del coronavirus el 9 de marzo en la vigésima sexta jornada, cuando Juventus era líder con un punto de ventaja sobre Lazio, por lo que quedan doce jornadas por disputar, además de cuatro duelos correspondientes a la fecha 25 que no se jugaron en marzo al estar organizados en zonas consideradas de alto riesgo de contagio.

La Serie A oficializó el nuevo calendario hasta la jornada 35 y comunicará más adelante los horarios de las últimas tres fechas, para garantizar que los encuentros decisivos se jueguen a la misma hora y no concedan ventajas a determinados clubes.

El fin de semana del 20 y 21 de junio marcará el regreso de la competición con cuatro duelos de la vigésimo quinta jornada: Torino vs. Parma y Verona vs. Cagliari, el sábado 20 a las 19.30 (14.30 de Argentina) y a las 21.45 (16.45), respectivamente. El domingo jugarán Atalanta-Sassuolo (14.30) e Inter y Sampdoria (16.45).

Estos cuatro encuentros permitirán llegar al lunes 22 de junio, cuando empezará la jornada 27, con una clasificación igualada, con todos los equipos con el mismo número de duelos disputados.

El partido Atalanta-Lazio, cuarto contra segundo, será lo más destacado de la jornada, que puede ser determinante tanto en la lucha por el título del cuadro romano como en la batalla por la Liga de Campeones del conjunto de Bérgamo.

Uno de los equipos con el calendario más exigente en este nuevo arranque de temporada es el Milan, séptimo, que recibirá al Roma el 28 de junio, visitará a Lazio el 4 de julio y se medirá con Juventus el día 7. Cinco días más tarde, el equipo milanista visitará al Napoli.

Un momento clave para dirimir el ganador del campeonato puede llegar en la jornada 34, el lunes 20 de julio, cuando el Allianz Stadium de Turín albergará el choque entre Juventus y Lazio.

En la liga italiana participan 25 jugadores argentinos.

¿Con público?

La Serie A además analiza jugar con público reducido en los estadios, posibilidad que será discutida en la reunión del lunes próximo.

Por el momento todos los partidos de la Serie A, al igual que del resto de ligas, “deben disputarse a puertas cerradas, sin embargo el debate en torno a volver a abrir los estadios, aunque sea de forma parcial, podría valorarse en los próximos días”, adelantó el diario La Gazzetta dello Sport.

El protocolo establecido hasta el momento prevé que solo los protagonistas esenciales del espectáculo (jugadores, técnicos, árbitros, auxiliares, personal de seguridad, entre otros) pueden acceder a los estadios.

FECHA 26

Sábado 20 de junio

Torino vs. Parma

Hora: 14.30

Hellas Verona vs. Cagliari

Hora: 16.45

Domingo 21 de junio

Atalanta vs. Sassuolo

Hora: 14.30

Inter vs. Sampdoria

Hora: 16.45

FECHA 27

Lunes 22 de junio

Lecce vs. Milan

Fiorentina vs. Brescia

Bolonia vs. Juventus

Martes 23 de junio

Verona vs. Nápoles

Spal vs. Cagliari

Génova vs. Parma

Torino vs. Udinese

Miércoles 24 de junio

Inter vs. Sassuolo

Atalanta vs. Lazio

Roma vs. Sampdoria

Partidos destacados de la 28ª a la 34ª fecha

Milan vs. Roma

(Fecha 28, 28 de junio)

Lazio vs. Milan

(Fecha 30, 4 de julio)

Milan vs. Juventus

(Fecha 31, 7 de julio)

Juventus vs. Atalanta

(Fecha 32, 11 de julio)

Nápoles vs. Milan

(Fecha 32, 12 de julio)

Juventus vs. Lazio

(Fecha 34, 20 de julio)